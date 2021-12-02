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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

استجابة لـ صدى البلد.. وزارة الصحة توجه بعلاج التوأمين بلال ومروان

صدى البلد

في استجابة سريعة من وزارة الصحة لموقع صدى البلد لما تم نشره تحت عنوان "7 سنين ولسه مبيتكلموش.. أبيستغيث بالمسؤلين لعلاج نجليه التؤام"، تواصلت وزارة الصحة مع أسامة جابر والد التوأمين بلال ومروان، لتوفير كافة العلاج المطلوب لهما وذلك بسبب تأخر الكلام لدي الولدين ووجود شلل نصفي عند واحد منهما.

 

ووجهت وزارة الصحة بسرعة علاج التوأمين بلال ومروان، وتم التنسيق لمناظرة حالة الطفلين بعيادة متخصصة في المخ والأعصاب وعمل اللازم وفقًا لبروتوكولات العلاج.

 

7 سنين ولسه مبيتكلموش.. أب يستغيث بالمسؤلين لعلاج نجليه التؤام.. فيديو

 

وكان قد تحدث أسامة جابر والد التوأمين بلال ومروان، الي عدسة “صدي البلد” عن حالة نجليه قائلًا أنا رجل أعمل باليومية ولا يوجد لدي الأموال الكافية حتى أستطيع أن أعالج أولادي.

 

وأوضح أسامة أن مرض أولاده بسبب نقص الأكسجين في عقل أولاده، وكان يجب أن يضغط بداخلهم أكسجين ولكن لم يحدث مما تسبب في فقدان القدرة على الكلام، وفقدان واحد من التؤام علي قدرة الحركة.

 

وأشار أسامة أنه اكتشف مرض أولاده عقب اتمامهم العام الأول من عمرهم، وعقب اكتشاف مرضهم بدأ يذهب إلى الأطباء حتي يكتشف مرض أولاده.

 

وأكمل أسامة أن وصف كل دكتور كان يختلف عن الأخر، فتردد أسامة علي أكثر من خمسة أطباء، ويكون تشخيص أولاده مختلفًا في كل مرة الناتج عن سبب مرضهم.

 

وأضاف أن بسبب مرض اولاده، بدأ ينتابهم  فعل عنيف من جانبهم بسبب المرض، وهو غير قادر علي احتواء أو علاج هذا التصرف العنيف من قبل اولاده بسبب مرضهم.

 

وناشد الأب الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمسئولين بوزارة الصحة، بان يوفروا العلاج الخاص باولاده وعمل العمليات الخاصة لعلاجهم، لعدم قدرته علي التكفل بمصاريف علاج ابنائه بسبب ارتفاع سعر العلاج للولدين.

استجابة وزارة الصحة موقع صدى البلد التؤام بلال ومروان المخ والاعصاب

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