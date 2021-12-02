وزير التموين: خطة إستراتيجية للشركة المصرية ‏السودانية للتعاون خلال السنوات الخمس القادمة

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الشركة المصرية السودانية بدأت في تنفيذ خطتها الاستراتيجية، وذلك خلال اجتماعه اليوم مع الوفد السوداني برئاسة الوزير فريق أول ميرغني إدريس سليمان ، وزير الصناعات الدفاعية السودانية والوفد المرافق له، وبحضور اللواء أحمد حسنين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، واللواء مجدى الشاطر نائب رئيس مجلس الادارة، بهدف الوقوف علي ما تم بعد الإعلان عن تأسيس الشركة المصرية السودانية.
وأشار المصيلحي إلى أن تلك الشركة ستكون أحد الكيانات الاقتصادية الهامة التي تربط بين الشعبين الشقيقين وستوفر الآلاف من فرص العمل للشباب بين البلدين، مشيراً إلي أن إنشاء البورصة السلعية في مصر سيساهم في تيسير الأمر أيضا وتداول السلع بين البلدين من خلال الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة.
وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير أحمد كمال، بأن الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه الشركة القابضة للصناعات الغذائية لتسهيل كافة الأمور لعمل الشركة وتوفير كل احتياجاتها للدخول بقوة إلي السوق المصري في كافة المجلات الغذائية والمحاصيل الزيتية وكذلك اللحوم الطازجة، مشيراً إلي أن الوزير حريص دائمًا علي متابعة عمل الشركة بمصر ودائمًا ما يوجه بتبادل الخبرات بين البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الشعبين الشقيقين.