وزير التموين: خطة إستراتيجية للشركة المصرية ‏السودانية للتعاون خلال السنوات الخمس القادمة

أكد الدكتور علي ‏المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الشركة المصرية السودانية بدأت في ‏تنفيذ خطتها الاستراتيجية، وذلك خلال اجتماعه اليوم مع الوفد السوداني برئاسة الوزير فريق أول ‏ميرغني إدريس سليمان ، وزير الصناعات الدفاعية السودانية ‏والوفد المرافق له، وبحضور اللواء أحمد حسنين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، واللواء مجدى الشاطر نائب رئيس مجلس الادارة، بهدف الوقوف علي ما تم بعد الإعلان عن تأسيس ‏الشركة المصرية السودانية.

وأشار المصيلحي إلى أن تلك الشركة ستكون أحد الكيانات ‏الاقتصادية الهامة التي تربط بين الشعبين الشقيقين وستوفر الآلاف من ‏فرص العمل للشباب بين البلدين، مشيراً إلي أن إنشاء البورصة ‏السلعية في مصر سيساهم في تيسير الأمر أيضا وتداول السلع بين ‏البلدين من خلال الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات ‏المتعددة.

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير أحمد كمال، بأن الدكتور علي المصيلحي - وزير ‏التموين والتجارة الداخلية، وجه الشركة القابضة للصناعات ‏الغذائية لتسهيل كافة الأمور لعمل الشركة وتوفير كل احتياجاتها ‏للدخول بقوة إلي السوق المصري في كافة المجلات الغذائية ‏والمحاصيل الزيتية وكذلك اللحوم الطازجة، مشيراً إلي أن الوزير حريص دائمًا علي متابعة عمل ‏الشركة بمصر ودائمًا ما يوجه بتبادل الخبرات بين البلدين لتعزيز ‏التعاون الاقتصادي بين الشعبين الشقيقين. ‏