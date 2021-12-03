كيف استعدت القاهرة لتطعيم ما يقرب من مليونين ضد شلل الأطفال

أعلنت محافظة القاهرة الاستعداد لإطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال ، خلال الفترة من 19 ديسمبر 2021 ولمدة 4 أيام، وذلك لرفع المناعة المجتمعية لدى جميع الأطفال من عمر يوم حتى خمس سنوات.

وتم تجهيز فرق متحركة تجوب المنازل وفرق للتطعيم في جميع دور رياض الأطفال بالتنسيق مع مديرية الصحة.

وأوضحت المحافظة أنه سيتم تطعيم ما يزيد على مليون و844 ألف طفل على مستوى محافظة القاهرة، كما تم تجهيز فرق من 40 منطقة طبية على مستوى المحافظة تجوب الشوارع.

كما تم تجهيز فرق تطعيم ثابتة بجميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية الحضرية ومكاتب الصحة ومواقع التجمعات السكانية و بجوار المساجد والكنائس والنوادى والأسواق ومحطات القطارات ومترو الأنفاق ومواقف السيارات والحدائق العامة.

وعلى جانب آخر حذرت المحافظة من تجاهل أي أسرة للحملات القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال.

وكانت وزارة الصحة أكدت أن الحملة مجانية والطعم المستخدم، هو طعم شلل الأطفال الفموي، حيث يتم تطعيم الطفل بنقطتين في الفم مع التأكد من البلع، لحماية الأطفال من هذا المرض شديد العدوى الذي يسبب إعاقة مدى الحياة.

وأشار الوزارة الى بتنفيذ العديد من الأنشطة للحفاظ على مصر خالية من المرض ومنع دخول فيروس شلل الأطفال من الدول المتوطن بها المرض أو تلك المتأثرة بالتفشيات الوبائية.

وتابعت إن أنشطة مواجهة مرض شلل الأطفال، تهدف إلى الحفاظ على تغطية الأطفال بالجرعات التطعيمية الواردة بجدول التطعيمات في مصر، حيث يتم تطعيم جميع الأطفال ب7 جرعات من الطعم الفموي «سابين» عند الميلاد وعند إتمام عمر شهرين، وأربعة أشهر وستة أشهر وتسعة أشهر وعام وثمانية عشر شهراً، بالإضافة لثلاث جرعات من طعم شلل الأطفال عن طريق الحقن «سولك» عند إتمام شهرين وأربعة أشهر وستة أشهر من العمر.

جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية، كانت قد أعلنت مصر خالية من مرض شلل الأطفال عام 2006؛ حيث تم تسجيل آخر حالة شلل أطفال بمصر عام 2004.