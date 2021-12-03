عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كيف استعدت القاهرة لتطعيم ما يقرب من مليونين ضد شلل الأطفال

الحملة القومية للتطعيم
الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

أعلنت محافظة القاهرة الاستعداد لإطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال ، خلال الفترة من 19 ديسمبر 2021 ولمدة 4 أيام، وذلك لرفع المناعة المجتمعية لدى جميع الأطفال من عمر يوم حتى خمس سنوات.

وتم تجهيز  فرق متحركة تجوب المنازل وفرق للتطعيم في جميع دور رياض الأطفال بالتنسيق مع مديرية الصحة.

 وأوضحت المحافظة أنه سيتم تطعيم ما يزيد على مليون و844 ألف طفل على مستوى محافظة القاهرة، كما تم تجهيز فرق من 40 منطقة طبية على مستوى المحافظة تجوب الشوارع.

كما تم تجهيز فرق تطعيم ثابتة بجميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية الحضرية ومكاتب الصحة ومواقع التجمعات السكانية و بجوار المساجد والكنائس والنوادى والأسواق ومحطات القطارات ومترو الأنفاق ومواقف السيارات والحدائق العامة.

وعلى جانب آخر حذرت المحافظة من تجاهل أي أسرة للحملات القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال.

وكانت وزارة الصحة أكدت أن الحملة مجانية والطعم المستخدم، هو طعم شلل الأطفال الفموي، حيث يتم تطعيم الطفل بنقطتين في الفم مع التأكد من البلع، لحماية الأطفال من هذا المرض شديد العدوى الذي يسبب إعاقة مدى الحياة.

وأشار الوزارة الى  بتنفيذ العديد من الأنشطة للحفاظ على مصر خالية من المرض ومنع دخول فيروس شلل الأطفال من الدول المتوطن بها المرض أو تلك المتأثرة بالتفشيات الوبائية.

وتابعت إن أنشطة مواجهة مرض شلل الأطفال، تهدف إلى الحفاظ على تغطية الأطفال بالجرعات التطعيمية الواردة بجدول التطعيمات في مصر، حيث يتم تطعيم جميع الأطفال ب7 جرعات من الطعم الفموي «سابين» عند الميلاد وعند إتمام عمر شهرين، وأربعة أشهر وستة أشهر وتسعة أشهر وعام وثمانية عشر شهراً، بالإضافة لثلاث جرعات من طعم شلل الأطفال عن طريق الحقن «سولك» عند إتمام شهرين وأربعة أشهر وستة أشهر من العمر.

جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية، كانت قد أعلنت مصر خالية من مرض شلل الأطفال عام 2006؛ حيث تم تسجيل آخر حالة شلل أطفال بمصر عام 2004.

 

القاهرة الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الاطفال شلل الاطفال محافظة القاهرة فرق تطعيم الوحدات الصحية

موضوعات متعلقة

تستهدف 16.5 مليون طفل.. انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال 19 ديسمبر

ترشيحاتنا

هل يجوز الإغتسال من الجنابة بنية غسل الجمعة..البحوث الإسلامية يجيب

"فكري صالح"يكشف عن رأيه في أداء المنتخب أمام لبنان وتوقعاته لمواجهة السودان

شوبير يكشف تفاصيل إصابة حمدي فتحي وموقفه من مواجهة السودان

نصيحة الحضري قد تبعد الشناوي عن مواجهة السودان

مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع الميزانية لتفادي الإغلاق الحكومي

"لم أكن أقصد".. سيدة تعرض ابنها للبيع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بكرهك.. ابنة شيرين عبد الوهاب تهاجم حسام حبيب من خلال أغنية بعد انفصاله عن والدتها.. فيديو

حرام يلعب أساسي.. ميدو يفتح النار على نجم الزمالك بسبب مباراة مصر ولبنان

غلق جديد لمواجهة تحورات كورونا .. مستشار الرئيس يفجر مفاجأة .. فيديو

لرغبتها الدائمة في إقامة علاقة حميمة.. عريس يقتل عروسه بعد 9 شهور زواج في الطالبية

حقيقة تعرض مصر إلى زلزال اليوم

تحذير من العواصف ... توقعات حالة الطقس الأيام القادمة

قبل انطلاقها بساعات.. خطاب عاجل من التعليم للمديريات بشأن امتحانات رابعة ابتدائي

السعودية.. ‏توجيه عاجل من التعليم بعد تسجيل أول إصابة أوميكرون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اعتزل الفن 3 سنوات لخدمة زوجته .. حكاية حب رشوان توفيق عمرها 62 عاما

يٌغرد منفردا في الصدارة.. كيف أبهر مو صلاح العالم وحقق رقما قياسيا؟

غضب الطبيعة يهدد شتاء الإسكندرية.. هل تغرق عروس البحر المتوسط بسبب نوة قاسم؟

الجناح الأهم في معرض إيديكس للسلاح| روسيا تستعرض قوتها العسكرية الرادعة بأسلحة تظهر لأول مرة.. صور

فيديو

موجز الاخبار ..الرئيس السيسي يحضر اختبارات كشف الهيئة للطلاب المتقدمين للكليات العسكرية .. إنطلاق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال 19 ديسمبر

واقعة مأساوية .. قتل طفلة حلوان على يد عطار شاب

فيديو جراف.. حسن الخاتمة.. وفاة نجم الإسماعيلي ساجدا في مباراة فريقه

طلاق شيرين وحسام حبيب بالمحاكم .. وتطور أزمة عمر كمال.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

اﻟﻤﺰﻳﺪ