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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

توقيع إتفاقية والوزيريتفقد أجنحة الشركات ويلتقي مساعد وزير الدفاع الإيطالي

حصاد متميز لوزارة الإنتاج الحربي خلال فاعليات اليوم الأخير من EDEX 2021

جناح وزارة الإنتاج
جناح وزارة الإنتاج الحربي

قال المستشار الإعلامى لوزير الإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى باسم الوزارة محمد عيد بكر أنه خلال فاعليات اليوم الرابع والأخير من معرض مصر الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية  "EDEX 2021" والذي أقيم بمصر خلال الفترة من ٢٩ نوفمبر حتى ٢ ديسمبر ٢٠٢١ بمركز مصر للمعارض الدولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والقائد الأعلي للقوات المسلحة. 

 قام المهندس محمد أحمد مرسى وزير الإنتاج الحربى بتفقد أجنحة العديد من الشركات المشاركة بالمعرض حيث تم زيارة أجنحة عدد من الشركات الصينية العاملة في مجالات متنوعة للتصنيع العسكري وهي شركات "Poly Defence"و "CETC" و"نورينكو"، كما تفقد أجنحة شركة "ATSC" المتخصصة في مجال توفير الأدوات والتطبيقات المناسبة للأنظمة الدفاعية البرية والجوية والبحرية، كما تفقد جناح تحالف شركتيّ (KMW & Nexter) المتخصصتين في مجال الأنظمة الدفاعية.

كما قام وزير الإنتاج الحربي ، بزيارة جناح شركة "إيدچ" الإماراتية العاملة في العديد من المجالات العسكرية مثل الأنظمة والصواريخ والأسلحة والحرب الإلكترونية، وتم زيارة جناح "هانوا" الكورية الجنوبية وتفقد الهاوتزر k9، وتم كذلك تفقد جناح "بونجسان" الكورية الجنوبية العاملة في مجال الأنظمة الدفاعية، وقام وزير الدولة للإنتاج الحربي أيضا بتفقد جناح المؤسسة العامة للصناعات العسكرية السعودية، كما تم تفقد عدد من الشركات العالمية الأخرى.

EDEX 2023

وأوضح "بكر" أن وزير الإنتاج الحربي حرص خلال تفقده أجنحة هذه الشركات على الإطلاع على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيات العالمية في مجال أنظمة التسليح، كما أثنى على معروضات هذه الشركات وإمكانياتها التصنيعية والفنية والتكنولوجية المتطورة.

 واستعرض وزير الدولة للإنتاج الحربى أبرز المنتجات العسكرية للوزارة من أسلحة ومعدات وذخائر والتي تشارك بها الشركات التابعة في المعرض، معرباً عن تطلعه إلى عقد شراكات مع الشركات العالمية في مجال الأنظمة الدفاعية المتطورة.

 وقام بدعوة الشركات التي قام بزيارة أجنحتها لتبادل الزيارات والوفود الفنية مع شركات الإنتاج الحربي للتعرف على التكنولوجيا المتوفرة لدى كل جانب على أرض الواقع وتحديد مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك، كما دعا الشركات للمشاركة في "EDEX 2023".

وبخلاف تفقد أجنحة الشركات العالمية، شهد وزير الدولة للإنتاج الحربي توقيع إتفاقية تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة دبي للاستشارات لتسويق منتجات الوزارة في السوق العربية والأفريقية.

كما استقبل الوزير "مرسي" خلال آخر أيام المعرض Dario GIACOMIN مساعد وزير الدفاع الإيطالي لشئون التسليح لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

وفي لفتةٍ طيبة قام الوزير خلال جولاته التفقدية بإستطلاع أحوال أحد العاملين بالإطفاء المشاركين في العمل بالمعرض، مؤكداً على أن العمال المشاركين في تنظيم وتأمين المعرض هم الأبطال الحقيقيون والجنود المجهولون خلف هذا التنظيم الذي أشاد به الجميع. 

حرص الوزير "مرسي" على شكر كافة العاملين بالوزارة داخل الجناح والتقاط الصور التذكارية متوجها لهم بالشكر والتحية.

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