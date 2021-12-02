مصطفى بكري: مصر تحدث طفرات نوعية بكل المجالات.. وفخورون بقواتنا المسلحة.. فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن مصر تحدث طفرات نوعية بكل المجالات، مؤكدا أن هذا ما أثبته “معرض ايديكس”.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن معرض ايديكس يعد أكبر معرض للمعدات العسكرية، على مستوى الشرق الأوسط.

وتابع مصطفى بكري، أن المعرض هذا العام جاء معبرا عن ثورة الدولة المصرية، والقوات المسلحة التي نجحت في تحديث الأسلحة والمعدات العسكرية.

وأشار مقدم برنامج حقائق وأسرار إلى أن هناك طائرة مسيرة يمكن أن تظل لمدة 24 ساعة في الجو، إضافة إلى قذائف قوية، ومعدات القوات البحرية.

القوات المسلحة المصرية

وأكد مقدم برنامج بدون حظر، أننا فخورون بالقوات المسلحة المصرية وما تقدمه.