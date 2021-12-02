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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مكشوف ومثير.. إلهام شاهين تخطف الأنظار بجمالها على ريد كاربت القاهرة السينمائي

صدى البلد

نشرت الفنانة إلهام شاهين صور لها من حفل مهرجان القاهرة السينمائي، من خلالحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.


 

وظهرت إلهام شاهين ، بإطلالة  جريئة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار ، مرتدية فستان باللون الابيض الميجر بالورود باللون الازرق قصير  ومكشوف الصدر   وهو ما جعل إطلالتها انيقةوكشف عن انوثتها.


 

  ونسقت معه حقيبة صغيرة باللون الازرق وهو ما تماشى مع اطلالتها.

 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على ترك شعرها منسدلا ووضعت بعض اللمسات البسيطة من مكياج العيون والبينكباللون الاحمر الداكن.


 

حضر عدد كبير من نجوم الفن العرض الأول لفيلم ظافر العابدين بالمسرح الكبير لدار الأوبراالمصرية.


 

وشهدت قاعة العرض حضور كل من إلهام شاهين ودرة وعمرو يوسف ودارين حداد وكريم قاسموصدقي صخر وغيرهم


 

يعرض اليوم للمرة الأولى عالميا، فيلم "غدوة" ضمن المسابقة الدولية، بالدورة الـ 43 بمهرجانالقاهرة السينمائي الدولي.


 

فيلم "غدوة" من إخراج ظافر العابدين، وإنتاج تونس، وتدور أحداثه عن حالة حبيب الصحيةالتي تجمع بينه وبين ابنه من زواجه السابق أحمد، الذي يبلغ من العمر 15 عاما، لكن يؤثرالماضي السياسي لحبيب خلال سنوات الديكتاتورية في تونس على حاضره، فتنقلب الأدوارويجبر أحمد على العناية والحفاظ على سلامة أبيه.

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