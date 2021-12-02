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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مستشار النمسا الجديد يعلن نيته التنحي عن منصبه قريبا

مستشار النمسا
مستشار النمسا

أعلن ألكسندر شالنبرج، الذي كان يشغل منصب مستشار النمسا منذ 11 أكتوبر الماضي، عن أنه سيتنحى عندما يوافق حزبه، حزب الشعب النمساوي، على زعيمهم القادم.
 

وقال شالنبرج في بيان اليوم الخميس، “أعتقد اعتقادا راسخا أن كلا المنصبين - رئيس الحكومة وزعيم الحزب النمساوي الحائز على أكبر عدد من الأصوات - يجب أن يتقلدا مرة أخرى قريبًا من قبل نفس الشخص”.


وأعلن المستشار النمساوي كذلك عن أنه سيعلن منصبه الحالي “شاغرا” بمجرد تحديد المسار المناسب داخل الحزب.

وبعد أن خلف شالنبرج، سيباستيان كورتس في منصب مستشار النمسا في أكتوبر الماضي، ظل يتولى هذا المنصب لمدة 52 يومًا.
 

وفي وقت سابق اليوم، أعلن كورتس، الذي استقال من منصب المستشار النمساوي في 9 أكتوبر وسط تحقيق أجراه مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد ضده، أنه سيترك السياسة، قائلاً إنه يتطلع إلى اليوم الذي 'يمكن أن يثبت فيه أمام المحكمة' أن التهم الموجهة إليه 'غير صحيحة'.

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