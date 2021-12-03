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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

فيديو جراف.. عميل يعتدي على موظف خدمة عملاء بشركة محمول.. ما القصة؟

صدى البلد


تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول اتهام شخص بالاعتداء على أحد موظفي خدمة  العملاء بإحدى فروع شركة اتصالات .

واستمعت جهات التحقيقات لأقوال المتهم والذي أنكر اعتدائه على موظف خدمة العملاء، مشيراً إلى أنه كان لديه مشكلة فى تجديد باقة المكالمات فتوجه إلى الفرع لحلها لكن نشبت بينه وبين الموظف مشادة كلامية بسبب تجديد الباقة.

وقال :"الموظف عايزنى أجدد الباقة غصب عنى وأنا مش بستفيد بيها"، مشيرا إلى أن الموظف أعاد له خدمة تجديد الباقة من غير إرادتي، مطالبا منى سداد مبلغ التجديد، وحينما رفضت قام باحتجازي داخل الفرع واتهمني بضربه، من جهتها قررت النيابة العامة إخلاء سبيل المتهم.

البداية بتلقي الرائد أحمد فرحات رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من موظف بإحدى شركات الاتصالات مفاده تعرضه للضرب وإصابته بكدمات متفرقة بالوجه نتيجة تعدي أحد العملاء عليه لمنعه من الخروج قبل سداد قيمة الخدمة؛ وذلك على خلفية دخول العميل إلى الفرع الكائن بدائرة المركز لحل مشكلة إيقاف باقة الموبابل وتم حل الأزمة، إلا أنه فوجي بالعميل يرفض دفع قيمة الخدمة وهمَّ بالخروج، فحاول الموظف منعه لحين سداد قيمة الخدمة لكون الموظف ملزم بتوريدها أو تحمل قيمتها.

ولمتابعة المزيد حول واقعة تعدي عميل على موظف بأحد شركات الاتصالات .. تابع الفيديو جراف التالي:

خدمة العملاء اتصالات النيابة العامة الجيزة رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم الرائد أحمد فرحات

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