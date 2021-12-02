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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل حفل عمرو دياب مع جاستين بيبر وديفيد جيتا بـ جدة

عمرو دياب
عمرو دياب

يحيي النجم الكبير عمرو دياب حفلًا كبيرًا يوم الأحد القادم الموافق 5 ديسمبر في كورنيش مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

 

الحفل ضمن برنامج "جائزة السعودية الكبرى للفورمولا" والذي يشهد عددا من الفعاليات الهامة المتعلقة بسباق السيارات العالمي.

 

ويشارك في الحفل المطرب العالمي جستن بيبر ، والـ"دي جي" العالمي ديفيد جيتا ، وستفتح أبواب الحفل في تمام العاشرة بتوقيت المملكة.

 

ومن ناحية أعلن الفنان عمرو دياب عن طرح قرب طرح أغنيته الجديدة " لو بتحب" ، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر ، لحن محمد يحيى ، وتوزيع عادل حقي .

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وعلى صعيد آخر احتلت أغنية "انت الحظ" للفنان عمرو دياب المركز الأول في قائمة أكثر 100 أغنية استماعا على موقع يوتيوب وفقا لتصنيف يوتيوب charts

ومازال عمرو دياب محتلا المركز الأول كأكثر فنان استماعا علي يوتيوب متصدرا قائمة أكثر 100 فنان استماعا في مصر.

 

يذكر أن أغنية "إنت الحظ" من كلمات تامر حسين ولحن عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبد المنعم.

ويواصل عمرو دياب تحضيرات ألبومه الجديد والذي من المتوقع صدوره خلال الفترة القادمة.

المملكة العربية السعودية الفنان عمرو دياب ايمن بهجت قمر مدينة جدة تامر حسين

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