قوى عاملة البرلمان: الطب الشرعي جهة الفصل في ثبوت تعاطي الموظف المخدرات|فيديو

قال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون المخدرات يحمى المواطن والعامل المصري من خطرها.

وأضاف عادل عبد الفضيل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، نوفر آليه لجهة العمل لمحاسبة الموظف المتعاطي للمخدرات.

وتابع عادل عبد الفضيل، أنه من حقنا على الدولة أن يكون مقدم الخدمة سليم ومعافى، مؤكدا أن قرار قانون المخدرات ظهر في الجريدة الرسمية من شهر يونيو و اعطينا مهلة للعامل، حتى يتم العلاج.

بعمل تحليل

وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أنه اذا تم ثبوت حصول المواطن على المخدرات من حقه أن يقوم بعمل تحليل من مصلحة الطب الشرعي ويتم توقيع الكشف ويتم التحليل التأكيدى واذا أثبتت إيجابية التحليل فمن حق جهة العمل أن تقوم بفصله.