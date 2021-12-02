دهسه جرار زراعي.. تفاصيل إعادة رأس طفل انفصلت جزءين في سوهاج.. فيديو

كشف الدكتور إسلام عامر، أستاذ جراحة الوجه والفكين والرأس والرقبة بكلية الطب جامعة سوهاج، تفاصيل إعادة رأس طفل إلى مكانه "انفصلت جزئين".



وقال "عامر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر تستطيع"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "في مساء يوم الإثنين تحدث معي أحد المساعدين في المستشفى وقال لي أن هناك حالة طفل مصاب إثر حادث جرار زراعي.. وعلى الفور توجهت إلى المستشفى وتم معاينة الطفل في الاستقبال".

وأضاف: "الطفل تناول المسكنات والمضادات الحيوية اللازمة، وتم البدء في فحص الطفل جزء جزء بفريق طبي متكامل"، متابعا: "على الفور تم تجهيز الدم اللازم وتجهيز غرفة العمليات".

وأوضح: "الطفل لم يكن مصابا إصابة شديدة في المخ.. وحاليا خرج من العناية المركزة وحالة الصحية جيدة".

وأشار الدكتور إسلام عامر، أستاذ جراحة الوجه والفكين والرأس والرقبة بكلية الطب جامعة سوهاج: "سبب إصابة المريض هو أنه دخل تحت عجلة الجرار الزراعي".