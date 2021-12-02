بكري: المجتمع الدولي قد يقبل ترشح سيف الإسلام القذافي لرئاسة ليبيا |فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن سيف الإسلام القذافي لا يزال مطلوبا للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة إرتكاب جرائم حرب.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن معسكر نظام القذافي به إنقسام تجاه ترشح سيف الإسلام.

وتابع مصطفى بكري، أن هناك منافسة كبيرة في الإنتخابات الرئاسية الليبية، مؤكدا أنه يوجد المشير خليفة حفتر والذي له شعبية كبيرة بعد أن اثبت قدرته على بناء القوات المسلحة وتحرير عدد من المناطق الليبية .

وأشار مقدم برنامج “حقائق وأسرار” إلى أنه يوجد منافسة قوية بين فتحي بشاغة وزير الداخلية الأسبق, وعبد الحميد الدببة الذي سيكون منافس قوي، مؤكدا أن الشعب الليبي يريد انتخابات نزيهة..ولا بد أن يلتزم الجميع بنتيجة الإنتخابات الليبية.

قد يقبل ترشح سيف الإسلام

وأكد مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن المجتمع الدولى قد يقبل ترشح سيف الإسلام القذافي طالما لن يكون ما يمنعه.