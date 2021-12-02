وزير العدل يصدر قرارا بزيادة رسوم إثبات تاريخ المحررات العرفية

أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل القرار رقم ٨١٨٦ لسنة ٢٠٢١ بتاريخ ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١ قرارا بزيادة رسوم إثبات تاريخ المحررات العرفية من (خمسة عشرة جنيهاً) ليكون (خمسة وعشرون جنيهاً)، على أن يتم العمل بالتعديل اعتباراً من أول يناير ٢٠٢٢.



وأكد مصدر بمصلحة الشهر العقاري ان القرار الوزاري الأخير هو تعديل لقرار المستشار وزير العدل رقم (5424) لسنة2006 بفئات رسوم التوثيق والشهر فى القانون رقم 70 لسنة 1964بشأن رسوم التوثيق والشهر المعدل بالقانون رقم 83 لسنة2006 . والمعمول به اعتبارا من 7/8/2006.



وأشار إلى أنه من المنتظر صدور منشور مالي يصدر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق لتفسير وتوضيح كيفية تنفيذ القرار الوزاري الأخير.