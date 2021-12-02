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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

استشاري: النباتات الطبية التي تخفض الوزن لا تتعارض مع الأدوية

خالد غزالي
خالد غزالي

قال الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن  النباتات الطبية التي تساعد على خفض الوزن ، لا تتعارض مع أي نوع من الأدوية، ولا تؤدي إلى أي أثار جانبية على الإطلاق. 


وتابع "غزالي"، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاته ، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"،  أن هناك بعض النباتات الطبية التي تساعد على خفض الوزن، والعلاج من بعض الأمراض مثل السكر، وارتفاع الكوليسترول، وضغط الدم، وأمراض الكبد، وأمراض البنكرياس، وأمراض القلب والشرايين.


وتابع ان كورسات التخسيس تعمل على تقليل السعرات الحرارية التي تدخل الدم،  وهذا يساعد على عدم افراز كمية كبيرة من الانسولين، مما يقلل احتمالية مقاومة الجسم للأنسولين، وهذا يؤدي إلى الحفاظ على خلايا البنكرياس، وبالتالي عدم الإصابة بالسكر. 
 

وتابع استشاري التغذية العلاجية، إن الكروميوم من المواد التي تساعد على دخول الجلوكوز داخل الخلايا لحرقه، وهذا يساعد على حرق السكر بصورة كبيرة الموجود في الجسم ، مشيرًا إلى أن تقليل نسبة السكر في الدم يساعد على فكرة الوقاية من السكر. 


وأوضح أن الانسولين هو المتسبب في الكثير من الأمراض مثل كمشاكل القلب والابصار ومشاكل الجهاز التناسلي،  وزيادة نسبة الكلويسترول،  ويؤثر على الكبد من خلال الإصابة بالكبد الدهني، ان الكبد الدهني لا يستطيع التخلص من الكوليسترول بشكل جيد، ولهذا تقليل نسبة الانسولين في الدم يساعد الجسم على تقليل الكوليسترول في الدم ، مما يقي من الإصابة بالكثير من الامراض. 
 
وكشف أن  الجرسينيا والشاي الأخضر يقللان الشهية بصورة كبيرة، وهذا الأمر هام لمريض السمنة الذي يعاني من الشهية المرتفعة، معقبًا: "مريض السمنة بياكل كل ساعتين ،ولذلك من الضروري العمل على تقليل شهيته" .


ولفت إلى أن الألياف الغذائية مهمة للغاية، لأنها تعمل على ملء جزء كبير من المعدة، مما يقلل من حجم الوجبة، وبالتالي ينخفض الوزن بالتدريج، مشيرًا إلى ان الالياف لا تحتوي على أي سعرات حرارية، وموجودة في الخرشوف والتفاح والفيشار، والأناسليم والبيسليم والكنوجاك والسليم. 


 وأشار إلى أن الألياف الغذائية تعمل على تنشيط الحرق بصورة كبيرة، كما أنها تعمل على امتصاص الدهون ، وإخراجها خارج الجسم مع الفضلات. 
 
 

خالد غزالي التغذية العلاجية النباتات الطبية الأدوية حياتك صحتك

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