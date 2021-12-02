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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

توفر خفة الحركة لاستخدام القاذف في ميادين القتال المختلفة

«EDEX 2021».. مميزات تحميل القاذف الرباعي للصواريخ المضاد للدبابات على العربات العسكرية

تحميل القاذف الرباعي
تحميل القاذف الرباعي للصاروخ المالوتيكا المطور

استمرت فعاليات اليوم الرابع للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية «EDEX 2021»، والذي تستضيفه مصر، والمقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويشارك فيه أكثر من 400 شركة عارضة من 40 دولة  فى الفترة من 29 نوفمبر حتى 2 ديسمبر 2021 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.

 

وأجرى موقع صدى البلد جولة داخل الجناح المصري، لرصد المنتجات العسكرية التابعة لـ الهيئة العربية للتصنيع وكان منها تحميل القاذف الرباعي للصاروخ المالوتيكا المطور المضاد للدبابات على مختلف أنواع العربات العسكرية بجناح الهيئة العربية للتصنيع، حيث تعتبر هذه التجهيزة توفر خفة الحركة لإستخدام القاذف في ميادين القتال المختلفة.

 

المواصفات الفنية 

الطاقم : 3 أفراد 
عدد الأدلة 4 أدلة 
عدد القذائف 
-على الأدلة : 4 قذائف 
-مخزون خلف الكابينة 2 قذيفة 
-في الشنط : 2 قذيفة 
زاوية الإطلاق الرأسي : من -3 إلى +9 درجة 
لزيادة الإمكانية القتالية تم تزويد المركبة بقاعدة تثبت قاذف RPG المضاد للدروع وذلك لإتاحة التعامل مع الأهداف على مساحة أقل من 400 متر.

 

نظمت مصر النسخة الثانية لمعرض مصر الدولي للدفاع والأمن EDEX، الذي أقيم في الفترة من 29 نوفمبر الى 2 ديسمبر 2021 بمركز مصر للمعارض الدولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ويعد معرض 2021 EDEX الحدث الأضخم بقطاع الصناعات العسكرية في مصر والقارة الأفريقية حيث يهدف إلى أن يضم أكثر من 400 عارض  من كبرى الشركات المحلية والعالمية في مجالات الدفاع و التسليح «البرية - البحرية  - الجوية».

 

واستقبل معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية «2021 EDEX» أكثر من 30 ألف زائر من المختصين والمهتمين بالقطاع ، ذلك بالإضافة إلى الوفود الدولية التي استضافها المعرض من أكثر من 41 دولة من  وزراء الدفاع وكبار العسكريين وممثلي أكبر جيوش العالم.

 

شهد المعرض عرض جميع الصناعات العسكرية التي تقوم بإنتاجها وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع والشركة العالمية للبصريات والصناعات البحرية ، فضلا عن ورش الإنتاج بالقوات المسلحة كذلك منتجات الأفرع الرئيسية وإدارات القوات المسلحة المختلفة.

 

والهدف من المعرض عرض المنتجات العسكرية المصرية، وكذلك المنتجات الصناعية الدفاعية للدول العالمية والعربية والأفريقية، ليكون بمثابة العبور إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، كما أن المعرض هو تجمع اقليمى ودولى لعرض ومناقشة الأحداث المعاصرة وتبادل الرؤى والخبرات المختلفة.

 

معرض أيدكس هو فرصة ذهبية للتعرف على التكنولوجيا الراقية، كما أنه يتيح لأكبر عدد من الشركات والمهندسين بمصر الاطلاع على كل ما هو جديد فى عالم التسليح، حيث تقوم القوات المسلحة بشكل مستمر بإيفاد ضباط لحضور المعارض الدولية، وكذلك شركات الصناعات الدفاعية في مختلف دول العالم، للاطلاع على الجديد ونقل الخبرات والتقنيات إلى مصانع القوات المسلحة، والشركات العاملة فى هذا المجال بمصر.

 

كما أن المعرض يتيح للصناع المصريين، عرض منتجاتهم أمام العالم، ليكون فرصة جيدة للتسويق، وكذلك إبرام الصفقات مع العارضين، الذين سيتعرفون على المنتج المصرى، حيث أن ذلك سيعكس قوة مصر ومتانتها فى العلاقات مع مختلف دول العالم، كما أن المعرض  فرصة جيدة للتعرف على المشاريع الاستثمارية والمشروعات القومية التي تقوم بها مصر، كما أنه رافد من روافد تنشيط السياحة المصرية.

 

يذكر أن مصر قد نظمت النسخة الأولى من معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية أيديكس في ديسمبر عام 2018، والنسخة الثانية منه كانت ستنفذ في ديسمبر 2020، إلا أن جائحة فيروس كورونا التي ضربت مصر والعالم تسببت في إلغاء المعرض.

المطور المضاد للدبابات العربات العسكرية القاذف الرباعي للصاروخ 2021 EDEX الصناعات العسكرية الهيئة العربية للتصنيع الانتاج الحربى

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