مستقبل وطن الشرقية يكثف اجتماعاته لمتابعة الاستعدادات النهائية لمسابقة أوائل الطلبة|صور

أكد المهندس أحمد الخطيب عضو مجلس الشيوخ أمين حزب مستقبل وطن بالشرقية أنه في إطار توجيهات المستشار "عبد الوهاب عبد الرازق" رئيس الحزب والمهندس" أشرف رشاد الشريف" الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب وفي إطار المتابعة المستمرة لفعاليات مسابقة أوائل الطلبة "من كل بيت فى مصر"عقدت امانة الحزب بالشرقية اجتماعا هاما مع اللجنة المشرفة على المسابقة بالمحافظة.

شدد المهندس أحمد الخطيب على ضرورة تذليل جميع العقبات التى تعيق سير المسابقة كى تتم على أكمل وجه والإستعداد الجيد للمسابقة بالمراحل التعليمية الثلاثة المختلفة "الإبتدائية و الإعدادية و الثانوية"والتي ستنطلق يوم ٢٠٢١/١٢/٦ وتقسم علي أربع مراحل الأولي علي مستوي القري والثانية علي مستوي المراكز والأقسام والثالثة علي مستوي المحافظة والرابعة علي مستوي الجمهورية .

وكلف" الخطيب "اللجنة المنظمة بضرورة الإنتهاء من جداول المسابقة النهائية للشهادتين الابتدائية والإعدادية على مستوى المجالس القروية مع وضع أسماء مشرفى كل مدرسة وتتضمن ٥ طلاب أساسي و٥ احتياطى بالإضافة إلى مشرفين وكذلك تجهيز المدارس واماكن المسابقة والتصوير ووضع البنارات.

وأشار النائب أحمد الخطيب إلى أنه سيتم توزيع هدايا علي جميع المشاركين وجوائز مالية للفائزين بالمراكز الأولى بالمسابقة وان الهدف هو تشجيع الطلاب علي التفوق العلمي وخلق حالة من التنافس الشريف فيما بينهم وذلك بالصفوف النهائية بكل مرحلة من مراحل التعليم المختلفة للعام الدراسي الحالي .

ومن جانبها فقد أكدت الدكتورة "زينب فهيم" أمين التدريب والتثقيف ان مسابقة أوائل الطلبة تأتي انطلاقا من الدور المجتمعي للحزب كما ان هذه المسابقة تهدف الي المشاركة والمنافسة بين الطلبه وبناء جيل قوي بالعلم والثقافة والمبادئ وحب الوطن بالإضافة الي وجود جوائز للفائزين.

وأضاف "السيد سويلم" أمين التعليم والبحث العلمي انه من المقرر ان تكون الاسئلة تحريرية وشفوية ومن المقررات التعليمية تمثل ٧٥% من الاسئلة منها ويشمل الـ 25% الباقي اختبارات الذكاء والمهارات الشخصية والثقافية كما انه ستتولى اللجنة المشكلة على تنفيذ المسابقة متابعة الالتزام بمعايير الفرق المشاركة واعلان النتائج النهائية للمسابقة وتقديم صورة مميزة ولائقة عن المحافظة.

وفي نهاية الإجتماع أشاد "الخطيب" بدور أمناء المراكز علي مستوي المحافظة وعقدهم إجتماعات مع مديري الإدارات التعليمية المختلفة ووضع اللمسات النهائية والإستعداد الجيد لإنطلاق المسابقة من أجل خروجها بالصورة المشرفة.

جاء ذلك بحضور ورئاسة المهندس أحمد الخطيب عضو مجلس الشيوخ أمين الحزب بالشرقية والدكتورة زينب فهيم أمين التدري والتثقيف والسيد سويلم امين لجنة التعليم والبحث العلمي ومصطفى احمد فتحى أمين لجنة المتابعة والدكتورة دينا رفاعي أمين لجنة الثقافة والفنون والرياضة والدكتورة روح الفؤاد محمد امين لجنة الإعلام والدكتور ماهر سمير أمين لجنة السياحة والآثار والسيد سماحة أمين لجنة العلاقات العامة ومحسن لطفي أمين لجنة المهنين و منى فؤاد أمين مساعد أمانة التعليم

3a3029b6-33de-4751-a4ac-1fa129abd252

8fe18917-a7a9-4be1-974d-4881aff7ac50

9ae199b8-3054-4575-8d91-b7521a253d28

17aec8b3-6eaf-4b5b-a8c1-215f0fc52725