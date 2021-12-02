سفير طاجيكستان في مصر: نحن دولة حديثة وشعبها عريق.. ونقدر تاريخنا

قال ضراب الدين قاسمي، سفير طاجيكستان في مصر، إن طاجيكستان دولة حديثة وشعبا عريق، ولها ثقافة واسعة، وهناك تشابه بين شعبها والشعب المصري، فكلا الشعبين صاحب حضارات، وجذورهم تعود لآلاف السنوات.

وأشار "قاسمي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الخميس، إلى أن الطاجيك شعب شكل العديد من الدول، لافتا إلى أن الثقافة واللغة الطاجيكية ظلت مستمرة عبر القرون حتى العقود الأولى من القرن العشرين الميلادي.

وأضاف، "نحن دولة حديثة نفتخر بأسلافنا وأجدادنا، ومنهم محمد الخوارزمي"، منوها بأن أشهر علماء الإسلام جاءوا من بلاد ما وراء النهر ومنهم البخاري والترمذي، وأصلهم من أصول طاجيكية، موضحا أن طاجيكستان كانت ضمن الاتحاد السوفيتي لفترة من الزمن، معلقا: "نقدر تاريخنا بالكامل سواء فالاتحاد السوفيتي أو بعده".

ولفت ضراب الدين قاسمي، سفير طاجيكستان في مصر، إلى أن حزب النهضة استغلت الفترة الانتقالية التي عاشتها طاجيكستان، وحاولوا تطبيق نظامهم على الشعب الطاجيكي، والاضطرابات تصاعدت وتحولت لحرب أهلية، وقتل نحو 150 ألف شخص، فضلا عن نزوح العديد من المواطنين، وذلك خلال الفترة من 1992 وحتى 1997.