ذراع الإخوان.. سفير طاجيكستان في مصر يكشف محاولات حزب النهضة للسيطرة على بلادهم

قال ضراب الدين قاسمي، سفير طاجيكستان في مصر، إن حزب النهضة الذي حاول السيطرة على طاجيكستان هو أحد أذرع جماعة الإخوان ، حيث يوجد بينهما تعاون وتواصل، لافتا إلى أنهم دمروا اقتصاد طاجيكستان خلال الفترة من 1992 وحتى 1997.

وأشار "قاسمي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الخميس، إلى أنه خرج من بين صفوف الشعب الطاجيكي في ظل هذه الظروف الصعبة الزعيم الشجاع والذي تحمل مسئولية الحفاظ على طاجيكستان وهو الرئيس الحالي إمام علي الرحمن، وكان حينها شاب عمره 40 عاما.

وأضاف أن حزب النهضة حاولوا القيام بمحاولة انقلاب عسكري في عام 2005، وتم القضاء على هذا الانقلاب وتقرر الغاء عمل حزب النهضة بعدها، وصار حزبا ممنوعا من العمل وغير شرعي في طاجيكستان.

ولفت إلى أن هناك جماعات إرهابية مثل جماعة الإخوان المسلمين وربما القاعدة، وجماعة أنصار الله كانت تقف خلف حزب النهضة، مضيفا أن قيادات هذا الحزب حاليا خارج طاجيكستان.