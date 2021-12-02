سفير طاجيكستان في مصر: إلغاء حالة الطوارئ في مصر دليل على أمنها واستقرارها

قال ضراب الدين قاسمي، سفير طاجيكستان في مصر، إن طاجيكستان تشهد حاليا حالة من التقدم والازدهار، معلقا: بلادنا كأنها مدينة داخل بستان".

وأشار "قاسمي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الخميس، إلى أن الوضع الاقتصادي في طاجيكستان يتقدم ويتطور تدريجيا، لافتا إلى أنهم يولون تركيزهم لإقرار الأمن والسلام في بلادهم، حيث تعد طاجيكستان الأكثر امنا في آسيا الوسطى.

وأضاف ضراب الدين قاسمي، سفير طاجيكستان في مصر، أن مصر تحيط بها دول وضعها ليس آمنا، ولكن الوضع بها مستقرا، ومنوها بأن الغاء حالة الطوارىء بمصر دليلا على استقرارها وآمنها.