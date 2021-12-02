الإسكان توضح تفاصيل تطوير منطقة سانت كاترين.. فيديو

كشف الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، تفاصيل تطوير منطقة سانت كاترين.



وقال "عبدالخالق"، خلال مداخلة ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "مشروع تطوير منطقة سانت كاترين، سينتهي في عام 2022، بينما المرحلة الأولى منه ستنتهى خلال شهر إبريل من العام المقبل.



وأشار إلى أن التطوير يستهدف الحفاظ على قدسية المكان وتطوير المجتمعات المحلية، بالإضافة إلى جعلها مقصد فريد للسياحة الدينية والروحية والسفارى.

وأوضح الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، أن التطوير يستهدف تنفيذ 14 مشروعا ، من أجل تطوير كافة الأنشطة والبنية الأساسية والاجتماعية.

