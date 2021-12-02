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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الإسكان توضح تفاصيل تطوير منطقة سانت كاترين.. فيديو

سانت كاترين
سانت كاترين

كشف الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، تفاصيل تطوير منطقة سانت كاترين.


وقال "عبدالخالق"، خلال مداخلة ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "مشروع تطوير منطقة سانت كاترين، سينتهي في عام 2022، بينما المرحلة الأولى منه ستنتهى خلال شهر إبريل من العام المقبل.


وأشار إلى أن التطوير يستهدف الحفاظ على قدسية المكان وتطوير المجتمعات المحلية، بالإضافة إلى جعلها مقصد فريد للسياحة الدينية والروحية والسفارى.

 

وأوضح الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، أن التطوير يستهدف تنفيذ 14 مشروعا ، من أجل تطوير كافة الأنشطة والبنية الأساسية والاجتماعية.
 

البنية الأساسية سانت كاترين وزير الإسكان المرحلة الاولي برنامج الحياة اليوم مساعد وزير الإسكان المجتمعات المحلية تطوير المجتمعات

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