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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بإطلالة عصرية .. أوبل أسترا SPORTS 2022 |صور

باطلالة عصرية .. أوبل
باطلالة عصرية .. أوبل أسترا SPORTS 2022

تشارك أوبل الالمانية بالعديد من الطرازات الفريدة داخل الاسواق العالمية، حيث تعزز من تواجدها عبر نسخة جديدة من ايقونتها استرا وهي سبورت تورو، وذلك بعد أن ظهرت تلك النسخة من قبل قسم فوكسهول بالمملكة المتحدة البريطانية، والتي ستكون قابلة للحجز مع بداية العام المقبل 2022.

على الرغم من عدم ظهور بيانات خاصة بالقدرة الفينة للمحرك، ولكن من المتوقع ان تقدم السيارة بمحرك ثلاثي الاسطوانات سعة 1200 سي سي مقترن بشاحن توربيني، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 108 حصانا، إلى جانب نسخة اخرى تعتمد على محرك 4 سليندر سعة 1500 سي سي، قادر على انتاج 128 حصانا.

كما تشير التوقعات بحصول النسخة الجديدة على محرك هجين 1600 سي سي مكون من 4 اسطوانات، بقوة تتراوح بين 178 و 222 حصانا، إلى جانب حزمة بطاريات 12.4 كيلووات في الساعة، مع ناقل حركة اوتوماتيكي الاداء، وباقة من التجهيزات الداخلية مثل شاشة عرض الوسائط المتعددة تدعم التطبيقات الحديثة مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو، ولوحة عدادات متطورة، مع مقود حركة متعدد الوظائف.

التصميم الخارجي للسيارة أوبل أسترا SPORTS 2022

 

وتأتي السيارة بنسبة طول بلغت 4.6 متر، مع عرض يقدر بـ 1.8 متر، مع مساحة تخزين رحبة، بينما ترتكز السيارة على جنوط رياضية تتخذ تصميم النجمة، والتي تجمع بين اللون الاسود والفضي، بالاضافة إلى مصابيح أمامية عدوانية التصميم تعمل بتقنية LED، مع شريط عرضي باللون الاسود اسفل غطاء المحرك مباشرة، وشبكة متعددة المقاطع في منتصف الصادم الامامي، واقطاب ثنائية على جانبي السقف، والذي يقدم بلون مختلف عن الطلاء الخارجي. 

اوبل أوبل الألمانية أسترا أوبل أسترا SPORTS 2022 سيارة أوبل أسترا SPORTS 2022

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