افتتاح 4 مساجد ببشاير الخير 5 غرب الإسكندرية اليوم

تفتتح مديرية أوقاف الاسكندرية، برئاسة الشيخ محمد خشبة، وكيل الوزارة، اليوم الجمعة، أربعة مساجد بمنطقة بشاير الخير 5 غرب الإسكندرية.

ووجه الشيخ خشبة، في بيان، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وقيادات المنطقة الشمالية العسكرية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة على هذا الجهد المبذول في خدمة بيوت الله.

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وأعرب خشبة عن سعادته بسبب هذه الفترة التي يقضيها في محافظة الإسكندرية حيث تم افتتاح عدد كبير من المساجد منها الموجود على محور المحمودية، بشاير الخير، برج العرب.

كما وجه الشكر لجميع القيادات الذين يعملون معه في مديرية الأوقاف، والأئمة ولجميع العاملين بمديرية أوقاف الإسكندرية، موجهًا التحية لأهالي الإسكندرية مؤكدًا انهم أثبتوا أنهم على قدر كبير من الوعي والرقي.

وأشاد الشيخ خشبة بجهود الأئمة وعمال المساجد في إعداد المساجد لاستقبال ضيوف الرحمن كما أثنى على التزام الرواد الذي إنما يدل على وعي كبير وإدراك لخطورة هذه المرحلة.

