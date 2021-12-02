محمد ياسين يبدأ تصوير مسلسل محمد رمضان ودينا الشربيني بجاردن سيتي

بدأ المخرج محمد ياسين، تصوير المشاهد الأولى لمسلسل «مشوار لحد هناك» بطولة محمد رمضان ودينا الشربينى بإحدى الفيلات بحى جاردن سيتى ومن المقرر أن يستمر التصوير بمنطقة وسط البلد لعدة أيام وجمعت المشاهد الأولى بين الفنانين أحمد كامل وبيومى فؤاد.

ومن المنتظر أن يعود محمد رمضان من الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام المقبلة لبدء تصوير مشاهده.



محمد رمضان علي انستجرام :

شارك الفنان محمد رمضان، جمهوره، عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بصور جديدة له، في أثناء وجوده بمنزله في لوس أنجلوس.

وظهر محمد رمضان في الصور، بإطلالة شتوية أنيقة ومميزة، نالت إعجاب الجمهور، وانهالت عليه التعليقات المشيدة بها.

يذكر أن أحدث أعمال الفنان محمد رمضان، كان مسلسل موسى، الذي عرض في رمضان 2021، وحقق نجاحا كبيرا.

مسلسل موسى، دارت أحداثه حول شاب صعيدي يعيش في قرية بمحافظة سوهاج، عام 1942، في أثناء الاحتلال البريطاني لمصر، والحرب العالمية الثانية، وهو الفتى موسى الجامح، الذي يتحمل مسئولية أشقائه ووالدته، ويواجه العديد من المصاعب والأزمات في قريته.

وشارك في بطولة مسلسل موسى، كلا من الفنانين: هبة مجدي، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، تارا عماد، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.