روسيا تؤكد استقرار الوضع الوبائي لفيروس كورونا

قالت رئيسة الهيئة الفيدرالية لحماية المستهلك آنا بوبوفا، إن الوضع المتعلق بفيروس كورونا المستجد في روسيا، آخذ في الاستقرار.

وأضافت بوبوفا- وفق ما نقلته شبكة (روسيا اليوم) الإخبارية، الناطقة بالعربية: "الوضع مع فيروس كورونا المستجد، بات مستقرا اليوم في روسيا .. هذا واضح تماما".

وأعلنت روسيا، تسجيل 1221 حالة وفاة، و33 ألفا و389 إصابة بفيروس كورونا، خلال آخر 24 ساعة.