قالت رئيسة الهيئة الفيدرالية لحماية المستهلك آنا بوبوفا، إن الوضع المتعلق بفيروس كورونا المستجد في روسيا، آخذ في الاستقرار.
وأضافت بوبوفا- وفق ما نقلته شبكة (روسيا اليوم) الإخبارية، الناطقة بالعربية: "الوضع مع فيروس كورونا المستجد، بات مستقرا اليوم في روسيا .. هذا واضح تماما".
وأعلنت روسيا، تسجيل 1221 حالة وفاة، و33 ألفا و389 إصابة بفيروس كورونا، خلال آخر 24 ساعة.
روسيا تؤكد استقرار الوضع الوبائي لفيروس كورونا
قالت رئيسة الهيئة الفيدرالية لحماية المستهلك آنا بوبوفا، إن الوضع المتعلق بفيروس كورونا المستجد في روسيا، آخذ في الاستقرار.