إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بأسوان

تعرض 3 أشخاص مساء الخميس لاصابات متفرقة في الجسم فى حادث إنقلاب سيارة ميكروباص على طريق أبو الريش بمركز أسوان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وكان قد تلقى الدكتور محمد الدخيلى مدير مرفق إسعاف أسوان، إخطارا من عمرو أحمد مشرف إسعاف المحافظة، يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص أجرة بطريق أبو الريش بمركز أسوان، بالقرب من نجع الشديدة، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص وتم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

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وكان قد قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان التهنئة للدكتور أيمن عثمان بعد صدور القرار الجمهوري بتعينه رئيساً لجامعة أسوان ليستكمل مسيرة النجاح والتفوق بهذا الصرح العلمي والمجتمعي الذي ساهم في توفير التعليم الجامعي والأكاديمي والبحثي لأبناء هذه المحافظة العريقة والمحافظات المجاورة.

وأكد أشرف عطية علي دعم المحافظة المستمر والشراكة البناءة مع جامعة أسوان من أجل تحقيق التنمية المستدامة بأعتبارها منارة العلم والمعرفة وبيت الخبرة و الأستشاري الموثوق فيه بمختلف قطاعات العمل العام تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستعانة بقدرات وإمكانيات الجامعات في المشروعات الجارية التي تقودها القيادة السياسية والحكومة من أجل بناء وعمران الجمهورية الجديدة.

وأعلن في وقت سابق الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، استمرار الدكتور أيمن عثمان قائمًا بأعمال رئيس جامعة أسوان، حتى يتم اختيار رئيس الجامعة.

وشغل عثمان العديد من المناصب الإدارية والقيادية بجامعة أسوان، بدءًا من رئيس قسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة، ثم وكيلا بالكلية للدراسات العليا والبحوث وصولا الي عمادة كلية الهندسة لفترتين متتاليتين من عام 2011 حتى 2017، ونائبا لرئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث؛ ثم قائما بأعمال رئيس جامعة أسوان ثم رئيسا لجامعة اسوان حتي بلوغه سن التقاعد.

حصدت جامعة اسوان خلال توليه مسؤلية الجامعة خلال الفترة الانتقالية علي المركز 95 عالميا في تصنيف التايمز البريطانية للتنمية المستدامة.