أخبار نادي الزمالك.. فسخ التعاقد مع شركة الملابس.. وصرف مكافآت الدوري المتأخرة

نشر موقع «صدى البلد»، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة تتعلق بنادي الزمالك سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية، وجاءت كالآتي:

-زمالك 2003 يتعادل مع إيسترن كومباني في بطولة الجمهورية

تعادل فريق كرة القدم بنادي الزمالك مواليد 2003 ، مع إيسترن كومباني بهدفين لكل فريق ، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الخميس على ملعب الأخير ، بالجولة الثامنة لبطولة الجمهورية.

-الزمالك يفسخ تعاقده مع الشركة المصممة لملابس النادي

قرر مسؤولو نادي الزمالك، فسخ التعاقد مع الشركة المصممة لملابس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وباقي الفرق الرياضية بالقلعة البيضاء، في ظل عدم إقتناع إدارة النادي الحالية بملابس الفرق المختلفة في النادي.

-اتحاد اليد يخطر الزمالك بجدول مباريات الدور الثاني لدوري المحترفين

تلقى نادي الزمالك اخطارا من اتحاد كرة اليد بجدول الدور الثاني لدوري المحترفين.

-إدارة الزمالك تتعهد بصرف مكافآت الدوري المتأخرة

‏منح مجلس إدارة نادي الزمالك اللاعبين وعدا بصرف مكافآت الفوز ببطولة الدوري خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل تأخر اللجنة السابقة لإدارة القلعة البيضاء في صرف المكافآت للاعبين بعد التتويج بالبطولة المحلية في الموسم المنقضي.