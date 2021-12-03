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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رحلة عائلية تحولت لفيلم رعب لهذا السبب

صدى البلد

تحول اليوم المشمس و آمال أسرة استرالية في قضاء عطلتهم في سعادة إلى صراخ و رعب و ذعر بعدما اكتشفوا وجود ثعبان يبلغ طوله 4 أقدام ملفوفا على اطارات السيارة فور استعدادهم لمغادرة المنزل . 
وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ميل"، فإن أسرة استرالية تعرضت لأبشع مفاجأة في الحياة حينما عثروا على ثعبانا طويل ملفوفا على إطار السيارة و لم تلبث رحلتهم أن تبدأ إلا و فاجأهم ذلك الضيف غير المرغوب فيه . 

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أصيبت العائلة بالخوف و الرعب بعدما شاهدوا الثعبان، ووصف الأب ان الدقائق التي استغرقوها في الخروج م ن السيارة بكل هدوء حتى لا يهاجمهم الثعبان مضت و كأنها سنوات حتى لا يصيبهم بأي مكروه و الخروج من تلك المحنة دون خسائر . 
و بحسب ما ورد في الصحيفة فإن الأسرة خرجت من السيارة بصعوبة بالغة و قاموا بالاتصال بالنجدة و احضار أحد المتخصصين في صيد الثعابين و قام بالفعل بالتعامل مع الثعبان و إخراجه من السياترة و تمشيط السيارة بأكملها إذا تخللها أي ثعبانا آخر . 
جدير بالذكر أن الصحيفة ذكرت أيضا أن الثعبان الذي تم اصطياده من قبل أحد النختصين بلغ طوله حوالي متر و نصف و تكمن خطورة تلك الثعابين أن حجمها صغير و يمزكنها التسلل من أضيق الأماكن  و الإختباء في أماكن غير متوقعة . 
 

اسرة سعادة رعب ذعر ثعبان سيارة

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