رحلة عائلية تحولت لفيلم رعب لهذا السبب

تحول اليوم المشمس و آمال أسرة استرالية في قضاء عطلتهم في سعادة إلى صراخ و رعب و ذعر بعدما اكتشفوا وجود ثعبان يبلغ طوله 4 أقدام ملفوفا على اطارات السيارة فور استعدادهم لمغادرة المنزل .

وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ميل"، فإن أسرة استرالية تعرضت لأبشع مفاجأة في الحياة حينما عثروا على ثعبانا طويل ملفوفا على إطار السيارة و لم تلبث رحلتهم أن تبدأ إلا و فاجأهم ذلك الضيف غير المرغوب فيه .



أصيبت العائلة بالخوف و الرعب بعدما شاهدوا الثعبان، ووصف الأب ان الدقائق التي استغرقوها في الخروج م ن السيارة بكل هدوء حتى لا يهاجمهم الثعبان مضت و كأنها سنوات حتى لا يصيبهم بأي مكروه و الخروج من تلك المحنة دون خسائر .

و بحسب ما ورد في الصحيفة فإن الأسرة خرجت من السيارة بصعوبة بالغة و قاموا بالاتصال بالنجدة و احضار أحد المتخصصين في صيد الثعابين و قام بالفعل بالتعامل مع الثعبان و إخراجه من السياترة و تمشيط السيارة بأكملها إذا تخللها أي ثعبانا آخر .

جدير بالذكر أن الصحيفة ذكرت أيضا أن الثعبان الذي تم اصطياده من قبل أحد النختصين بلغ طوله حوالي متر و نصف و تكمن خطورة تلك الثعابين أن حجمها صغير و يمزكنها التسلل من أضيق الأماكن و الإختباء في أماكن غير متوقعة .

