هل تم رصد حالات إصابة بمتحور أوميكرون الجديد في مصر؟ الصحة تجيب

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه لم يتم رصد أي حالة إصابة بمتحور أو ميكرون الجديد، مشيرا إلي أنه الدولة تهدف إلي زيادة الحاصلين علي اللقاح.

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية مع برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامية شافكي المنيري، أن الوزارة توفر أماكن للحصول علي اللقاح بالقرب من للتجمعات والمنشآت الحكومية، لافتا أن الاستثناء الوحيد في الحصول على اللقاح هو أن يكون هناك حساسية ضد اللقاح.

وأكد متحدث الصحة، أن أصحاب الأمراض المزمنة لا يسثنون من الحصول على اللقاح خاصة أنه كانوا الفئة الأولي في الاستهداف.



ونوه متحدث الصحة، أن هناك ازدياد في معدلات الإقبال علي اللقاح، مؤكدا أن الدولة تزيل كافة العقوبات تمام الحصول على اللقاح.