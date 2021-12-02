عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل تم رصد حالات إصابة بمتحور أوميكرون الجديد في مصر؟ الصحة تجيب

صدى البلد

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه لم يتم رصد أي حالة إصابة بمتحور أو ميكرون الجديد، مشيرا إلي أنه الدولة تهدف إلي زيادة الحاصلين علي اللقاح.

 

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية مع برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامية شافكي المنيري، أن الوزارة توفر أماكن للحصول علي اللقاح بالقرب من للتجمعات والمنشآت الحكومية، لافتا أن الاستثناء الوحيد في الحصول على اللقاح هو أن يكون هناك حساسية  ضد اللقاح.

وأكد متحدث الصحة، أن أصحاب الأمراض المزمنة لا يسثنون من الحصول على اللقاح خاصة أنه كانوا الفئة الأولي في الاستهداف.


ونوه متحدث الصحة، أن هناك ازدياد في معدلات الإقبال علي اللقاح، مؤكدا أن الدولة تزيل كافة العقوبات تمام الحصول على اللقاح.

 

ترشيحاتنا

منها الولايات المتحدة .. ظهور المتحور الجديد أوميكرون في هذه الدول |تعرف

بتصميم جديد كليًا .. ظهور خاطف للانظار للسيارة سوزوكي التو 2022|صور

منها كلبش.. حسن الرداد: اعتذرت عن أفلام ومسلسلات كثيرة بسبب ظروف شخصية..فيديو

هل تم رصد حالات إصابة بمتحور أوميكرون الجديد في مصر؟ الصحة تجيب

الصحة: تسجيل 919 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 57 حالة وفاة

تسكين المرحلة الثانية.. المحرصاوي يتابع انتهاء أعمال الصيانة بالمدينة الجامعية للأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة تعرض مصر إلى زلزال اليوم

بكرهك.. ابنة شيرين عبد الوهاب تهاجم حسام حبيب من خلال أغنية بعد انفصاله عن والدتها.. فيديو

غلق جديد لمواجهة تحورات كورونا .. مستشار الرئيس يفجر مفاجأة .. فيديو

خبراء كورونا: أوميكرون سيحتل العالم بأسره خلال 3 إلى 6 أشهر

حرام يلعب أساسي.. ميدو يفتح النار على نجم الزمالك بسبب مباراة مصر ولبنان

لرغبتها الدائمة في إقامة علاقة حميمة.. عريس يقتل عروسه بعد 9 شهور زواج في الطالبية

شيرين في أول حوار لها : الآن لست مستعبدة وأبني نفسي من جديد

قبل انطلاقها بساعات.. خطاب عاجل من التعليم للمديريات بشأن امتحانات رابعة ابتدائي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يٌغرد منفردا في الصدارة.. كيف أبهر مو صلاح العالم وحقق رقما قياسيا؟

غضب الطبيعة يهدد شتاء الإسكندرية.. هل تغرق عروس البحر المتوسط بسبب نوة قاسم؟

الجناح الأهم في معرض إيديكس للسلاح| روسيا تستعرض قوتها العسكرية الرادعة بأسلحة تظهر لأول مرة.. صور

الصاروخ برق والقاذف باكتار شيخان أبرزهم| صدى البلد داخل جناح باكستان بمعرض إيديكس.. صور

فيديو

طلاق شيرين وحسام حبيب بالمحاكم .. وتطور أزمة عمر كمال.. فيديوجراف

مخاوف بلا نهاية.. مكتشفة أوميكرون تثير القلق حول المتحور الجديد

الرئيس السيسي يحضر اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للكلية الحربية "فيديو"

بالألعاب النارية| ختام المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2021 ..فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ