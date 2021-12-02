منها كلبش.. حسن الرداد: اعتذرت عن أفلام ومسلسلات كثيرة بسبب ظروف شخصية..فيديو

قال الفنان حسن الرداد، إنه لا خلاف بينه وبين اي منتج، مضيفا:" كل شركات الإنتاج في مصر ترسل أفلام لي وعندي شغل كتير وعلاقتي حلوة بكل الناس ".

وأضاف حسن الرداد في حواره في برنامج " حبر سري " المذاع على قناة " القاهرة والناس"، :" مريت بـ ظروف شخصية كثيرة ومنها ظروف تعب والدتي ".

وتابع حسن الرداد:" ظروف تعب والدتي لم تمنحني التركيز الكبير للمشاركة في أعمال فنية كثيرة واعتذرت عن افلام ومسلسلات كثيرة ".

واكمل حسن الرداد:" في افلام ومسلسلات مكسرة الدنيا وكانت بتاعتي في البداية ومنها مسلسل كلبش ، وكنت هعمل مسلسل كلبش وفي عام 2017 اعتذرت عن مسلسل كلبش لأسباب ما، وراح لـ امير كرارة وعمله حلو جدا".