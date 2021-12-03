سيدة ستينية تجبر 48 ساكن في عمارة سكنية على ترك منازلهم

تداول ر واد التواصل الإجتماعي في روسيا مقطع فيديو غريب لسيدة بالغة من العمر 66 عاما، و هي تتسلق شرفات بناية سكنية تسكن فيها من الدور الرابع للدور الخامس هربا من الشرطة .

وفقا لما ذكرته صحيفة " ديلي ميل" فإن سيدة روسية متقاعدة بالغة من العمر 66 عاما، قامت بلفت إنتباه المواطنين في منطقة سوخوي لوج الروسية بلياقتها البدنية العالية التي مكنتها من تسلق الشرفات في البناية التي تسكن بها .



لاحظ السكان في تلك المنطقة أن الشرطة الروسية تحاول القبض على أحدهم، و تدقيق النظر تبين أن تلك العجوز هي التي تحاول الهروب من منزلها أثناء محاولة الشرطة القبض عليها .



تمكنت السيدة من تسلق الشرفات كالرجل العنكبوت و أبهرت الجميع بلياقتها و حركتها السريعة رغم تقدم عمرها، و قامت بتهديد المواطنين من خلال فتح الغاز في منزلها و إشعال النيران و أجبرت 48 ساكن في العمارة على ترك منازلهم .



جدير بالذكر أن الشرطة الروسية تمكنت من إلقاء القبض على تلك السيدة الغريبة في النهاية و لكن لم يتم الكشف عن سبب القبض عنها حتى الآن .