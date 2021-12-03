أحمد داش عن فيلم أبو صدام: شدني وحبيته علشان مكتوب بشكل بسيط .. فيديو

حل الفنان أحمد داش ضيفا على الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي".



وتحدث الفنان "أحمد داش"، عن فيلمه الجديد "أبو صدام"، قائلا: "ورق الفيلم كان مكتوب حلو جدا، وكان مكتوب بذكاء كبير"، لافتا: "الفيلم مكتوب بشكل بسيط علشان كدا شدني وحبيته".

من جانبه قال الفنان "محمد ممدوح"،: "شوفت الفيلم حاجه جديدة ومختلفة"، متابعا: "الاختلاف حاجة جميلة".



وأشار: "شوفت الفيلم كنوع من التحدي، وقرأت ورق الفيلم لقيت فيه حاجه كويسة جدا".



وأوضح: "الفيلم هيكون ممتمع، واتمنى الناس تتبسط منه".