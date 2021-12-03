مدرب زوجة محمد صلاح يكشف سر رشاقها

قال مينا سمير، خبير اللياقة البدنية ومدرب زوجة محمد صلاح، إن ماجي زوجة محمد صلاح بطلة ولديها إرادة قوية، مشيرا إلى أنها تواصلت معه أونلاين والتقت به مرتين، ولكنها التزمت التزام أبطال.



وأشار “سمير”، خلال اتصال هاتفي ببرنامج “التاسعة” المذاع عبر قناة مصر الأولى، مساء الخميس، إلى أنه لم يكن يتخيل ان ماجي تترك المدربين الأجانب وتتابع معه، معلقا: “كنت فاكر أن الموضوع هزار في الأول”، لافتا إلى أنها بدأت النظام الغذائي في نهاية 2018، وفي خلال 2019 وصلت للوزن المثالي واستمرت في أسلوب حياتها الجديد.

وأضاف أنه التقى بوالد محمد صلاح مرة واحدة وشكره على المجهود الذي بذله مع ماجي، لافتا إلى أن زوجة محمد صلاح كانت ملتزمة بممارسة الرياضة في لندن.



