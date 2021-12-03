أحمد الكاس: عشنا يوم حزين لوفاة أدهم السلحدار.. فيديو

قال أحمد الكاس، نجم الزمالك السابق، إن قلبه يعتصر حزنًا على وفاة الكابتن أدهم السلحدار، مشيرًا إلى أنه يوم حزين على الجميع.

وأضاف أحمد الكاس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي، ببرنامج «ملعب البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أن محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري كان له دور كبير في إنهاء كافة إجراءات وفاة أدهم السلحدار.

وأيد الكابتن أحمد الكاس، الفكرة التي طرحها الإعلامي إيهاب الكومي بتخصيص صندوق للأزمات وقال: «معظم اللاعبين والمدربين لا يملكون إلا كرة القدم وليس لديهم دخل بخلاف كرة القدم».

وأوضح الكاس: «يجب أن يكون هناك دور من اتحاد الكرة، في وجود الأزمات حال تعرض أي لاعب أو مدرب للعجز وأن يجد مرتب له أو لأسرته».

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