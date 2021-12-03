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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وزير الإنتاج الحربي يوضح رسائل مصر للعالم من خلال معرض إيديكس.. فيديو

المهندس محمد أحمد
المهندس محمد أحمد مرسي

قال المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للانتاج الحربي، إن أهمية معرض إيديكس تمكن في رسائلة التي يبعثها للعالم.


وأضاف "محمد أحمد مرسي"، خلال لقائه  ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "نرسل رسائل من خلال المعرض بمدى التقدم التكنولوجي للصناعات المصرية في جميع المجالات، سواء في الطائرات أو المحركات أو أجهزة التتبع للطائرات بدون طائرات".


وأشار: "وصلنا لتكنولوجيات عالية وهي الرسالة التي نوجهها للعالم"، مؤكدا: "هناك رسالة هامة للعالم وهي أن مصر تستطيع بإمكانياتها تنظيم معرض كبير بهذا الشكل".


وأوضح: "يشارك في المعرض 386 شركة يمثلون 42 دولة، وحضر خلال الافتتاح 62 وفد رسمي ما بين وزير دفاع أو وزير انتاج حربي أو رؤساء أركان القوات".


وتابع: "المعرض يكشف مدى قوة ومكانة العلاقات بين مصر ومختلف الدول، وهي علاقات متميزة ومتوازنة وهي التي تدفع الدول أنها تتسابق للمشاركة في المعرض، وهذه رسالة أخرى غاية في الأهمية".

الانتاج الحربى وزير الانتاج الحربي وزير الدولة للإنتاج الحربي معرض ايديكس المهندس محمد أحمد مرسي

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