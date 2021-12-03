عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

والد النني يكشف حقيقة قرب انضمامه لـ اتحاد جدة ويلمح لإمكانية تجديد عقده مع أرسنال

صدى البلد

كشف  ناصر الننى، والد محمد الننى نجم فريق أرسنال ومنتخب مصر حقيقة قرب انضمام نجله لـ فريق اتحاد جدة السعودي عقب نشر بعض التقارير الصحفية بهذا الشأن.

 

وأكد ناصر النني في تصريحات عبر قناة “ اون تايم سبورت 2 ” أن النني لم يتلقي أي عروض من الدوري السعودي والحديث عن انضمامه لفريق اتحاد جده غير صحيح بالمرة مشددا أن نجله لم يتلقي أي عروض تركية .

 

وأضاف أن هناك بعض العروض الرسمية من الدوري الايطالي والدوري الانجليزي ولكن نجله لم يستقر على وجهته المقبلة. 

 

وتابع أن النني قدم مستوى رائع امام مانشستر يونايتد امس مما قد يجبر مسؤولي ارسنال على التجديد له خلال الفترة المقبلة. 

 

في أول مشاركة اساسية منذ 200 يوم.. النني يصنع هدف آرسنال المثير للجدل أمام اليونايتد| فيديو
 

شارك الدولي المصري محمد النني مع ارسنال ضد مضيفه مانشستر يونايتد لأول مرة أساسيا في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي، والأولى في المسابقة منذ مشاركته في فوز أرسنال على كريستال بالاس بالجولة 37 من الموسم الماضي يوم 19 مايو 2021، قبل 197 يوما.

وجاء هدف أرسنال الذي سجله إميل سميث رو في الدقيقة 13 جاء بعد عرضية أبعدها الدفاع ليحولها محمد النني برأسية إلى رو الذي أطلق قذيفة إلى الشباك.

وقبل أن تصل الكرة إلى النني تدخل فريد لاعب مانشستر يونايتد عن طريق الخطأ ضد حارس مرمى فريقه، ليسقط دي خيا تاركا المرمى خاليا وظهره للملعب.

وتشير النتيجة الان الى التعادل 1-1 بعدما عادل اليونايتد من كرة مقطوعة من أرسنال وصلت عند ماجواير مررها إلى سانشو ثم إلى فريد داخل منطقة الجزاء يمررها إلى برونو يسددها قوية أرضية تسكن على يمين رامسديل إلى داخل الشباك.

محمد النني الدوري الإنجليزي منتخب مصر الدوري السعودي الدوري الايطالي اتحاد جدة السعودي

موضوعات متعلقة

العراق راجعة بقوة.. هالة صدقي تشارك صورة رفقة وزراء الاتصال والهجرة

ترشيحاتنا

خاص// دينا أيمن تكشف لـ"صدى البلد" تفاصيل اختيارها من فوربس كأكثر الشخصيات الشابة تأثيرا في العالم

لحظة إنقاذ شابة من أنياب تمساح عملاق

بإمكانيات مبهرة لتصوير "الفلوج".. سعر ومواصفات هونر Honor 60 Pro

دعاء لقضاء أصعب الحوائج قبل الفجر

تستمر حتى الـ 10 صباحا .. تحويلات مرورية بعد اغلاق طريق الكورنيش

اليوم.. فتح حدائق القاهرة مجانا لذوى الهمم احتفالا بيومهم العالمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بكرهك.. ابنة شيرين عبد الوهاب تهاجم حسام حبيب من خلال أغنية بعد انفصاله عن والدتها.. فيديو

غلق جديد لمواجهة تحورات كورونا .. مستشار الرئيس يفجر مفاجأة .. فيديو

حرام يلعب أساسي.. ميدو يفتح النار على نجم الزمالك بسبب مباراة مصر ولبنان

لرغبتها الدائمة في إقامة علاقة حميمة.. عريس يقتل عروسه بعد 9 شهور زواج في الطالبية

حقيقة تعرض مصر إلى زلزال اليوم

تحذير من العواصف ... توقعات حالة الطقس الأيام القادمة

قبل انطلاقها بساعات.. خطاب عاجل من التعليم للمديريات بشأن امتحانات رابعة ابتدائي

السعودية.. ‏توجيه عاجل من التعليم بعد تسجيل أول إصابة أوميكرون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يٌغرد منفردا في الصدارة.. كيف أبهر مو صلاح العالم وحقق رقما قياسيا؟

غضب الطبيعة يهدد شتاء الإسكندرية.. هل تغرق عروس البحر المتوسط بسبب نوة قاسم؟

الجناح الأهم في معرض إيديكس للسلاح| روسيا تستعرض قوتها العسكرية الرادعة بأسلحة تظهر لأول مرة.. صور

الصاروخ برق والقاذف باكتار شيخان أبرزهم| صدى البلد داخل جناح باكستان بمعرض إيديكس.. صور

فيديو

موجز الاخبار ..الرئيس السيسي يحضر اختبارات كشف الهيئة للطلاب المتقدمين للكليات العسكرية .. إنطلاق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال 19 ديسمبر

واقعة مأساوية .. قتل طفلة حلوان على يد عطار شاب

فيديو جراف.. حسن الخاتمة.. وفاة نجم الإسماعيلي ساجدا في مباراة فريقه

طلاق شيرين وحسام حبيب بالمحاكم .. وتطور أزمة عمر كمال.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

اﻟﻤﺰﻳﺪ