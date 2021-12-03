والد النني يكشف حقيقة قرب انضمامه لـ اتحاد جدة ويلمح لإمكانية تجديد عقده مع أرسنال

كشف ناصر الننى، والد محمد الننى نجم فريق أرسنال ومنتخب مصر حقيقة قرب انضمام نجله لـ فريق اتحاد جدة السعودي عقب نشر بعض التقارير الصحفية بهذا الشأن.

وأكد ناصر النني في تصريحات عبر قناة “ اون تايم سبورت 2 ” أن النني لم يتلقي أي عروض من الدوري السعودي والحديث عن انضمامه لفريق اتحاد جده غير صحيح بالمرة مشددا أن نجله لم يتلقي أي عروض تركية .

وأضاف أن هناك بعض العروض الرسمية من الدوري الايطالي والدوري الانجليزي ولكن نجله لم يستقر على وجهته المقبلة.

وتابع أن النني قدم مستوى رائع امام مانشستر يونايتد امس مما قد يجبر مسؤولي ارسنال على التجديد له خلال الفترة المقبلة.

في أول مشاركة اساسية منذ 200 يوم.. النني يصنع هدف آرسنال المثير للجدل أمام اليونايتد| فيديو



شارك الدولي المصري محمد النني مع ارسنال ضد مضيفه مانشستر يونايتد لأول مرة أساسيا في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي، والأولى في المسابقة منذ مشاركته في فوز أرسنال على كريستال بالاس بالجولة 37 من الموسم الماضي يوم 19 مايو 2021، قبل 197 يوما.

وجاء هدف أرسنال الذي سجله إميل سميث رو في الدقيقة 13 جاء بعد عرضية أبعدها الدفاع ليحولها محمد النني برأسية إلى رو الذي أطلق قذيفة إلى الشباك.

وقبل أن تصل الكرة إلى النني تدخل فريد لاعب مانشستر يونايتد عن طريق الخطأ ضد حارس مرمى فريقه، ليسقط دي خيا تاركا المرمى خاليا وظهره للملعب.

وتشير النتيجة الان الى التعادل 1-1 بعدما عادل اليونايتد من كرة مقطوعة من أرسنال وصلت عند ماجواير مررها إلى سانشو ثم إلى فريد داخل منطقة الجزاء يمررها إلى برونو يسددها قوية أرضية تسكن على يمين رامسديل إلى داخل الشباك.