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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|دينا أيمن تكشف لـ"صدى البلد" تفاصيل اختيارها كأكثر الشخصيات الشابة تأثيرا في العالم.. وتطبيق إلكتروني عالمي يتبرع لدعم التعليم في مصر

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:

 

خاص// دينا أيمن تكشف لـ"صدى البلد" تفاصيل اختيارها من فوربس كأكثر الشخصيات الشابة تأثيرا في العالم
 

كشفت دينا أيمن، أول مديرة مصرية بشركة مايكروسوفت الأمريكية، لموقع "صدى البلد" اختيارها من قبل مجلة فوربس ضمن أكثر الشخصيات الشابة المؤثرة في العالم على مستوى قارة أمريكا الشمالية، للعام 2022 .

 

بإمكانيات مبهرة لتصوير "الفلوج".. سعر ومواصفات هونر Honor 60 Pro


أعلنت شركة هونر HONOR، عن إطلاق سلسلة هواتفها الأحدث Honor 60، والتي تمتاز بقدرات تصويرية جبارة مخصصة، منها دعم عناصر التحكم في إيماءات اليد، والتي تتيح لمنشئ المحتوي إجراءات مثل إيماءة Okay أو رفع يدك للتحكم في الكاميرا مثل التبديل بين الكاميرتين الأمامية والخلفية “الفلوج” كما في هواتف هونر 50، أو تمكين صورة في وضع الصورة.

 

هذه الهواتف ستعمل بمعالج كوالكوم الجديد Snapdragon 8 Gen 1


كشفت شركة كوالكوم Qualcomm، رسميا عن أقوى معالج للهواتف الذكية الجديد Snapdragon 8 Gen 1، والذي من المقرر أن تنطلق به أحدث طرازات العلامات التجارية الكبرى المصنعة للهواتف الذكية للعام المقبل 2022.

 

سامسونج تعلن رسميا عن هاتف رخيص الثمن لشبكات 5G.. سعر ومواصفات


أعلنت شركة سامسونج Samsung، بهدوء عن ما تصفه بأنه أرخص هاتف 5G للشركة حتى الآن، والذي ينطلق إلى أسواق الولايات المتحدة تحت اسم Galaxy A13 5G.

 

كيفية إنشاء حساب Gmail مجانا


يساعدك إنشاء حساب Gmail، على الوصول إلى جميع منتجات شركة جوجل Google مجانا، ويتضمن ذلك خدمة التخزين السحابي وخدمة البريد الإلكتروني ومجموعة من الخدمات الأخرى عبر الإنترنت، إليك كيفية إنشاء حساب Gmail على سطح المكتب أو الهواتف الذكية، بحسب ما ذكره موقع "howtogeek".

 

آبل تعلن أفضل تطبيقات وألعاب App Store لعام 2021


أعلنت شركة آبل Apple، عن أفضل تطبيقات آيفون وآيباد وماك و Apple Watch و Apple TV على متجر App Store لعام 2021، وميزت الشركة الأمريكية أفضل التطبيقات في كل فئة حسب الطبيعة المبتكرة للتطبيقات المذكورة، في فئات هي تطبيق العام وأفضل لعبة ويتم فصلهما حسب الجهاز.

 

تطبيق إلكتروني عالمي يتبرع لدعم التعليم في مصر |تفاصيل


بصفتها شركة شبكات اجتماعية عالمية ، تواجه  Newborn Town Inc – نيو بورن تاون - المسئولية الفريدة والصعبة المتمثلة في رد الجميل في عشرات الأسواق في جميع أنحاء العالم حيث تحظى منتجاتها بشعبية بين مستخدمي الهاتف المحمول.

 

خبیر تکنولوجي: 18 مليون هاتف حجم المبيعات سنويا بالسوق المصري


قال كريم غنيم رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالغرفة التجارية بالقاهرة ، إن حجم المبيعات من الهواتف المحمولة يصل إلى 18 مليون هاتف سنويا بالسوق المصري.

 

أخبار التكنولوجيا دينا أيمن أكثر الشخصيات الشابة تأثيرا في العالم أول مديرة مصرية بشركة مايكروسوفت هونر Honor 60 Pro سامسونج دعم التعليم في مصر

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