أخبار التكنولوجيا|دينا أيمن تكشف لـ"صدى البلد" تفاصيل اختيارها كأكثر الشخصيات الشابة تأثيرا في العالم.. وتطبيق إلكتروني عالمي يتبرع لدعم التعليم في مصر

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:

كشفت دينا أيمن، أول مديرة مصرية بشركة مايكروسوفت الأمريكية، لموقع "صدى البلد" اختيارها من قبل مجلة فوربس ضمن أكثر الشخصيات الشابة المؤثرة في العالم على مستوى قارة أمريكا الشمالية، للعام 2022 .



أعلنت شركة هونر HONOR، عن إطلاق سلسلة هواتفها الأحدث Honor 60، والتي تمتاز بقدرات تصويرية جبارة مخصصة، منها دعم عناصر التحكم في إيماءات اليد، والتي تتيح لمنشئ المحتوي إجراءات مثل إيماءة Okay أو رفع يدك للتحكم في الكاميرا مثل التبديل بين الكاميرتين الأمامية والخلفية “الفلوج” كما في هواتف هونر 50، أو تمكين صورة في وضع الصورة.



كشفت شركة كوالكوم Qualcomm، رسميا عن أقوى معالج للهواتف الذكية الجديد Snapdragon 8 Gen 1، والذي من المقرر أن تنطلق به أحدث طرازات العلامات التجارية الكبرى المصنعة للهواتف الذكية للعام المقبل 2022.



أعلنت شركة سامسونج Samsung، بهدوء عن ما تصفه بأنه أرخص هاتف 5G للشركة حتى الآن، والذي ينطلق إلى أسواق الولايات المتحدة تحت اسم Galaxy A13 5G.



يساعدك إنشاء حساب Gmail، على الوصول إلى جميع منتجات شركة جوجل Google مجانا، ويتضمن ذلك خدمة التخزين السحابي وخدمة البريد الإلكتروني ومجموعة من الخدمات الأخرى عبر الإنترنت، إليك كيفية إنشاء حساب Gmail على سطح المكتب أو الهواتف الذكية، بحسب ما ذكره موقع "howtogeek".



أعلنت شركة آبل Apple، عن أفضل تطبيقات آيفون وآيباد وماك و Apple Watch و Apple TV على متجر App Store لعام 2021، وميزت الشركة الأمريكية أفضل التطبيقات في كل فئة حسب الطبيعة المبتكرة للتطبيقات المذكورة، في فئات هي تطبيق العام وأفضل لعبة ويتم فصلهما حسب الجهاز.



بصفتها شركة شبكات اجتماعية عالمية ، تواجه Newborn Town Inc – نيو بورن تاون - المسئولية الفريدة والصعبة المتمثلة في رد الجميل في عشرات الأسواق في جميع أنحاء العالم حيث تحظى منتجاتها بشعبية بين مستخدمي الهاتف المحمول.



قال كريم غنيم رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالغرفة التجارية بالقاهرة ، إن حجم المبيعات من الهواتف المحمولة يصل إلى 18 مليون هاتف سنويا بالسوق المصري.