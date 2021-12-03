30 مليون جنيه غرامة جديدة تنتظر الزمالك بسبب عقد الرعاية..تفاصيل

أكد الإعلامي محمد شبانة أن أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة غير راض على عقد رعاية النادي الخاص بشركة الملابس ويرغب في إلغائه.



وأضاف شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس" عبر فضائية "etc" أن المفاجأة في الزمالك بأنه سيكون ملزم بدفع مبلغ 30 مليون جنيه لشركة الرعاية حال إلغاء العقد وهي قيمة الأموال التي دفعتها الشركة حتى الآن في تصنيع زي الفريق على مستوى الألعاب المختلفة.



وقامت الشركة بتوريد 130 ألف قطعة حتى الآن على مستوى الألعاب المختلفة سواء القدم أو السلة أو اليد أو الطائرة.

وفي سياق متصل لجأ محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر للدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك بسبب الإصابة التي تعرض لها الحارس في مباراة فريقه أمام إنبي في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.



وخضع حارس مرمى فيوتشر لفحص طبي في الأيام القليلة الماضية تحت إشراف رئيس الجهاز الطبي للفريق الأبيض.



وكان الزمالك أعار جنش في بداية الموسم الحالي لنادي فيوتشر الصاعد حديثا لدوري الأضواء، وشارك اللاعب في المباريات بصورة أساسية مع فريقه الجديد، قبل أن يتعرض لإصابة قوية في وجه القدم، خلال مباراة إنبي في الجولة الخامسة للمسابقة المحلية.



و يستأنف الأبيض تدريباته عصر اليوم الجمعة على ملعب النادي استعدادا للقاء المقاولون العرب في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المقرر لها يوم ٢١ ديسمبر المقبل، بعدما حصل اللاعبون على راحة لمدة أسبوع عقب الانتهاء من مباراة سيراميكا كليوباترا الأخيرة في الدوري