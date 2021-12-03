أسامة إبراهيم يكشف كواليس رحيله عن الزمالك

أكد أسامة إبراهيم نجم البنك الأهلي، أن رحيله عن الزمالك سبب له أزمة نفسيه كبري حيث إنه انضمامه للكيان الأبيض كان بمثابة حلم وتحقق.

وأضاف في تصريحات عبر قناة “ اون تايم سبورت ” انه تالقه مع انبي فتح الباب امامه للرحيل عن الفريق حيث انه تلقي عرض من الاهلي والزمالك ولكن عرض الفريق الابيض كان الأكثر جدية.

وتابع أنه قدم أداء جيدا مع الزمالك ولكنه فوجىء ببقائه على قائمة الانتظار ليرحل عن الفريق لـ سموحة ثم رحل للاسماعيلي.

وأضاف أن وجوده في البنك الأهلي حاليا يسعده كثيرا حيث أنه منسجم مع الفريق والجهاز الفني.

وفي سياق متصل لجأ محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر للدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك بسبب الإصابة التي تعرض لها الحارس في مباراة فريقه أمام إنبي في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.



وخضع حارس مرمى فيوتشر لفحص طبي في الأيام القليلة الماضية تحت إشراف رئيس الجهاز الطبي للفريق الأبيض.



وكان الزمالك أعار جنش في بداية الموسم الحالي لنادي فيوتشر الصاعد حديثا لدوري الأضواء، وشارك اللاعب في المباريات بصورة أساسية مع فريقه الجديد، قبل أن يتعرض لإصابة قوية في وجه القدم، خلال مباراة إنبي في الجولة الخامسة للمسابقة المحلية.



و يستأنف الأبيض تدريباته عصر اليوم الجمعة على ملعب النادي استعدادا للقاء المقاولون العرب في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المقرر لها يوم ٢١ ديسمبر المقبل، بعدما حصل اللاعبون على راحة لمدة أسبوع عقب الانتهاء من مباراة سيراميكا الأخيرة في الدوري