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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

راندا رياض: محمد الشرنوبي متعدد المواهب وأنغام صاحبة القرار الأول والأخير في اختيار أغانيها

محمد الشرنوبي وزوجته
محمد الشرنوبي وزوجته راندا رياض

قالت راندا رياض زوجة الفنان محمد الشرنوبي ومديرة أعمال الفنانة أنغام، إنها سعيدة بالتطور الذي يطرأ في حياة زوجها العملية، وتدعمه في اختياراته دائما. 

وأوضحت راندا رياض في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إنه زوجها محمد الشرنوبي يستعين برأيها في اختياراته العملية لكنها لا تتدخل في عمله.

ووصفت راندا رياض زوجها بأنها متعدد المواهب، ولا تستبعد فكرة أن يقوم بإخراج عمل قريبا، موضحة أنه موهوب في التلحين والتصوير ويحب عمله جدا. 

وكشفت زوجة الشرنوبي عن أفضل عمل قام به من وجهة نظرها وهو "بودا" في مسلسل لؤلؤ مع الفنانة مي عمر، نافية فكرة الغيرة من رومانسية المشاهد بينهما، وأنه عملهما في نفس المجال يساعدهما على تقدير ظروف العمل وأشكاله.

وتحدثت راندا رياض عن التغييرات التي طرأت مؤخرا على شكل الفنانة أنغام واختياراتها في الأغاني، مؤكدة على أن هذا التغيير معبر عن فكر أنغام لنفسها.

وأكدت مديرة أعمال أنغام على أن المطربة الشهيرة تختار أغانيها وأعمالها بنفسها، دون تدخل من أحد، مشيرة إلى أنها تفضل حاليا التواجد بأغاني منفردة بشكل متتالي أفضل من ألبوم يستغرق فترة طويلة في تحضيره. 

وقالت راندا رياض إن أنغام حريصة على المشاركة في حفلات الأوبرا والتواجد بشكل مستمر، وأن غيابها عن مهرجان الموسيقى العربية هذا العام راجع لعدة أسباب أبرزها انشغال أنغام في نفس توقيت إقامة المهرجان الذي حدث عقب فترة قصيرة من إحيائها حفلا كبيرا على مسرح النافورة.

راندا رياض محمد الشرنوبي أنغام مهرجان الموسيقى العربية فرق خبرة

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