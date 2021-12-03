موعد مباراة المنتخب أمام السودان في كأس العرب والقنوات الناقلة

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية لمتابعة مباراة المنتخب امام السودان المقرر إقامتها غدا السبت، فى الجولة الثانية من منافسات كأس العرب .

وتقام المباراة في تمام السادسة مساء “بتوقيت القاهرة” وتذاع عبر قناة بي ان سبورتس .

ويسعى الجهاز الفنى لمنتخب مصر إلى تحقيق أفضل إعداد ممكن لمواجهة السودان فى ظل الرغبة فى الفوز بالمباراة والسير بخطى ثابتة نحو التأهل إلى الدور المقبل من المسابقة بعد الفوز على لبنان.

ويؤدي منتخب مصر مرانه اليوم بمشاركة جميع اللاعبين، ويتحدد موقف حمدي فتحي من المشاركة على نتيجة الفحوصات الطبية التي سيجريها ظهر اليوم.

ومن المقرر أن يكون تدريب اليوم مغلقًا حسب الترتيبات الإعلامية للبطولة، فيما سيكون تدريب الغد السابق على المباراة مفتوحا لمدة 15 دقيقة أمام وسائل الإعلام يسبقه مؤتمر صحفي لكارلوس كيروش المدير الفني وأحمد حجازي نجم الفريق.

وكان المنتخب الوطني قد أدى مرانا أمس بعد انتهاء مباراته مع لبنان على ملعب المباراة وشارك فيه جميع اللاعبين الذين لم يشاركوا بها أو شاركوا في جزء منها.



وكان منتخب مصر حقق الفوز على لبنان بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما أمس بملعب الثمامة، ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لدور المجموعات من بطولة كأس العرب.

جاء هدف منتخب مصر عن طريق أفشة من ركلة جزاء في الدقيقة ٧١ تحصل عليها أحمد أبو الفتوح.



وبهذه النتيجة يرفع منتخب مصر رصيده إلى ٣ نقاط محتلا بها المركز الثاني في المجموعة خلف الجزائر المتصدر بفارق الأهداف.

شهدت بداية المباراة هجوم من جانب منتخب مصر من أجل إحراز هدف مبكر وسط تراجع دفاعي من لاعبي منتخب لبنان، ولكن دون وجود خطورة حقيقية على مرمى مصطفي مطر، حارس لبنان.

وكانت ابرز فرص للمنتخب في الدقيقة 12، بعدما لعب مصطفى فتحي، كرة عرضية من جهة اليمين قابلها محمد شريف برأسه، لتصل الى مروان حمدي، ليسددها من داخل منطقة الجزاء أبعدها،

الحارس مصطفى مطر من أعلى يمين مرماه إلى ركنية من جهة اليسار.

‎وفي الدقيقة 14 عرضية من محمد مجدي أفشة من جهة اليسار قابلها محمد شريف برأسية من داخل منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة بقليل.

وواصل منتخب مصر هجومه القوي على مرمي لبنان و أضاع شريف هدف محقق بعد تلقيه كرة متقنة من قبل أفشة.

واضاع أحمد رفعت هدف مؤكد بعد انفراده التام بحارس لبنان فور نزوله بديلا في الشوط الثاني قبل أن ينجح فتوح في الحصول علي ركلة جزاء صحيحة وأحرزها هدف داخل ال