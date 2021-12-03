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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يكشف تفاصيل إصابة حمدي فتحي وموقفه من مواجهة السودان

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد شوبيرنجم الاهلي والمنتخب السابق  تفاصيل إصابة حمدي فتحي نجم الأهلي والمنتخب و التي تعرض لها في مباراة المنتخب الوطني امام نظيره اللبناني في افتتاح دور المجموعات بكأس العرب.

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة “ اون تايم سبورت ” أن  حمدي فتحي تعرض لاغماءة بسيطة ولكنه استعاد الوعي سريعا ولكنه غادر الملعب واجري اشعه والتي اثبتت سلامته تماما

 

واضاف انه سيغيب عن مباراة المنتخب امام السودان ولن يشارك بها.

فحص طبي أخير لـ حمدي فتحي لحسم مشاركته في مباراة مصر والسودان
 

يخضع حمدي فتحي لاعب منتخب مصر الأول فحوصات إضافية اليوم للاطمئنان التام على حالته، وكان اللاعب قد أصيب بارتجاج في إحدى الالتحامات أثناء مباراة مصر ولبنان، حيث أجريت له الإسعافات الخاصة بهذه الحالة.

 

ومن المقرر أن تحسم الفحوصات الطبية لحمدي فتحي اليوم موقف اللاعب النهائي من المشاركة مع منتخب مصر في المباراة المقبلة أمام السودان بالجولة الثانية لكأس العرب.

وكان منتخب مصر حقق الفوز على لبنان بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما أمس بملعب الثمامة، ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لدور المجموعات من بطولة كأس العرب.

جاء هدف منتخب مصر   عن طريق أفشة من ركلة جزاء في الدقيقة ٧١ تحصل عليها أحمد أبو الفتوح.

وبهذه النتيجة يرفع منتخب مصر رصيده إلى ٣ نقاط محتلا بها المركز الثاني في المجموعة خلف الجزائر المتصدر بفارق الأهداف.

 

الأهلى منتخب مصر شوبير السودان حمدي فتحي المنتخب الوطني

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