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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نرمين الفقي رفقة طائر البطريق في أحدث ظهور.. شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة نرمين الفقي صورا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وهي تداعب طائر البطريق وسط الثلوج.

وكتبت: “ياخبر علي حلاوتها يا ناس لاولمرت وهيا ماشيه” وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها غبر السوشيال ميديا.

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شاهد.. نرمين الفقي تتألق بـ مكياج جذاب على إنستجرام

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بالأزرق اللامع .. نرمين الفقي تتألق من مهرجان القاهرة

يذكر أن حل أبطال مسلسل " إلا أنا" ضيوف حلقة من برنامج "مساء دى إم سى" المذاع عبر قناة "دى إم سى" تقديم الإعلامى رامى رضوان، وتحدثوا عن كواليس مشاركهم بالمسلسل وقصة حكاية "على الهامش". 

وأوضحت الفنانة نرمين الفقي، إنها كانت متحمسة للغاية منذ قراءة السيناريو لمعرفة نهاية القصة، وقالت :إنها تلقت ردود أفعال واسعة عبر صفحتها على السوشيال ميديا وأنها كانت ترد على بعض التعليقات بنفسها.
وأشارت الفقى إلى أن الهدف من حكاية "على الهامش"، هو تسليط الضوء على مشكلة الخيانة الزوجية ومحاولة الوصول لحل لها. 

وكشفت نيرمين الفقى أن بعض التعليقات التى تلقتها من السيدات أكدت أن قصة الحكاية مشابهة تماما لحياتهم.


 

 

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