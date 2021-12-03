عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن.. شيرين عبد الوهاب تؤكد طلاقها وتفاصيل العثور على ممثل هندي متوفى في منزله

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن خلال الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية أبرزها تأكيد شيرين عبد الوهاب طلاقها من حسام حبيب، وتفاصيل العثور على ممثل هندي متوفي في منزله وموعد حفل الفنان هاني شاكر في موسم الرياض. 

شيرين عبد الوهاب: أنا دلوقتي حرة وكل خسارة وليها تمن

أجرت الإعلامية نضال الأحمدية لقاء مسجلا مع الفنانة شيرين عبد الوهاب نشر على موقع الجرس، تحدثت خلاله عن رؤية لها لمستقبل لبنان وتحسين أحوالها بعد أزماتها السياسية والاقتصادية الأخيرة. 

شيرين عبد الوهاب: أستعين بطبيب نفسي ومفيش حاجة هتعطلني تاني

وتحدثت شيرين عبد الوهاب في التسجيل الصوتي الذي نشرته نضال الأحمدية، عن حياتها في الفترة الحالية وانشغالها بتسجيل أغاني ألبومها الجديد في الاستوديو الخاص داخل منزلها. 

تصريح مثير لبطل فيلم "راست" أليك بالدوين عن "مأساة هوليوود"

أجرى الممثل أليك بالدوين أول مقابلة رسمية له، مع شبكة ABC، منذ حادثة إطلاق النار بموقع تصوير فيلم "Rust" أو "راست". 

"غدوة".. رسالة أمل من ظافر العابدين للمهمومين والحالمين بغد أفضل

اليوم نعانق أحزاننا و"غدوة" يأتي الفرج.. كانت هذه هي الرسالة المبسطة التي عبر عنها الفنان التونسي ظافر العابدين في تجربته الإخراجية الأولى، التي عرضت مساء الخميس في ليلة حافلة ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. 

بعد حمو بيكا وحسن شاكوش .. موعد حفل الفنان هاني شاكر في موسم الرياض

بعد انتهاء حفلات ثلاثي المهرجانات الشهير حمو بيكا وعمر كمال وحسن شاكوش ضمن فعاليات موسم الرياض، يحيى الفنان هاني شاكر حفلا قريبا بالمملكة العربية السعودية.

 

شيرين عبد الوهاب حسام حبيب وفاة ممثل هندي نشرة الفن غدوة

ترشيحاتنا

اللي حصل حرام وظلم.. سارة سلامة تكشف حقيقة خضوعها لعمليات تجميل.. وتؤكد:" أعمال الأغراء أثرت على مستقبلي"

موعد مباراة المنتخب أمام السودان في كأس العرب والقنوات الناقلة

منها التعامل بـ بطاقة منتهية.. 4 حالات تعرضك للغرامة عند استخراج الرقم القومي

مفيش تنظيم..شوبير يهاجم الكاف عقب أنباء اقامة مباراة السوبر الافريقي ديسمبر الجاري

كأس العرب..مواعيد مباريات اليوم الجمعة 3-12-2021 والقنوات الناقلة

دعاء يوم الجمعة يريح القلب .. احرص على ترديده

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بكرهك.. ابنة شيرين عبد الوهاب تهاجم حسام حبيب من خلال أغنية بعد انفصاله عن والدتها.. فيديو

حرام يلعب أساسي.. ميدو يفتح النار على نجم الزمالك بسبب مباراة مصر ولبنان

غلق جديد لمواجهة تحورات كورونا .. مستشار الرئيس يفجر مفاجأة .. فيديو

لرغبتها الدائمة في إقامة علاقة حميمة.. عريس يقتل عروسه بعد 9 شهور زواج في الطالبية

تحذير من العواصف ... توقعات حالة الطقس الأيام القادمة

قبل انطلاقها بساعات.. خطاب عاجل من التعليم للمديريات بشأن امتحانات رابعة ابتدائي

حقيقة تعرض مصر إلى زلزال اليوم

السعودية.. ‏توجيه عاجل من التعليم بعد تسجيل أول إصابة أوميكرون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اعتزل الفن 3 سنوات لخدمة زوجته .. حكاية حب رشوان توفيق عمرها 62 عاما

يٌغرد منفردا في الصدارة.. كيف أبهر مو صلاح العالم وحقق رقما قياسيا؟

غضب الطبيعة يهدد شتاء الإسكندرية.. هل تغرق عروس البحر المتوسط بسبب نوة قاسم؟

الجناح الأهم في معرض إيديكس للسلاح| روسيا تستعرض قوتها العسكرية الرادعة بأسلحة تظهر لأول مرة.. صور

فيديو

موجز الاخبار ..الرئيس السيسي يحضر اختبارات كشف الهيئة للطلاب المتقدمين للكليات العسكرية .. إنطلاق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال 19 ديسمبر

واقعة مأساوية .. قتل طفلة حلوان على يد عطار شاب

فيديو جراف.. حسن الخاتمة.. وفاة نجم الإسماعيلي ساجدا في مباراة فريقه

طلاق شيرين وحسام حبيب بالمحاكم .. وتطور أزمة عمر كمال.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

اﻟﻤﺰﻳﺪ