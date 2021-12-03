نشرة الفن.. شيرين عبد الوهاب تؤكد طلاقها وتفاصيل العثور على ممثل هندي متوفى في منزله

نشر قسم الفن خلال الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية أبرزها تأكيد شيرين عبد الوهاب طلاقها من حسام حبيب، وتفاصيل العثور على ممثل هندي متوفي في منزله وموعد حفل الفنان هاني شاكر في موسم الرياض.

أجرت الإعلامية نضال الأحمدية لقاء مسجلا مع الفنانة شيرين عبد الوهاب نشر على موقع الجرس، تحدثت خلاله عن رؤية لها لمستقبل لبنان وتحسين أحوالها بعد أزماتها السياسية والاقتصادية الأخيرة.

وتحدثت شيرين عبد الوهاب في التسجيل الصوتي الذي نشرته نضال الأحمدية، عن حياتها في الفترة الحالية وانشغالها بتسجيل أغاني ألبومها الجديد في الاستوديو الخاص داخل منزلها.

أجرى الممثل أليك بالدوين أول مقابلة رسمية له، مع شبكة ABC، منذ حادثة إطلاق النار بموقع تصوير فيلم "Rust" أو "راست".

اليوم نعانق أحزاننا و"غدوة" يأتي الفرج.. كانت هذه هي الرسالة المبسطة التي عبر عنها الفنان التونسي ظافر العابدين في تجربته الإخراجية الأولى، التي عرضت مساء الخميس في ليلة حافلة ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

بعد انتهاء حفلات ثلاثي المهرجانات الشهير حمو بيكا وعمر كمال وحسن شاكوش ضمن فعاليات موسم الرياض، يحيى الفنان هاني شاكر حفلا قريبا بالمملكة العربية السعودية.