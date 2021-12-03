مفيش تنظيم..شوبير يهاجم الكاف عقب أنباء اقامة مباراة السوبر الافريقي ديسمبر الجاري

أعرب الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن اندهاشه من قرارات الاتحاد الافريقي لكرة القدم “ الكاف ” الأخيرة بشأن إقامة مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء يوم 24 ديسمبر المقبل .

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة “ اون تايم سبورت ” أن الكاف يعاني من غياب التنظيم والادارة مشددا ان جميع قرارات الكاف الاخيره صادمة.

وأضاف أن الأهلي يسعى حاليا لإقامة معسكره في الإمارات في شهر ديسمبر من أجل السفر لمباراة السوبر الإفريقي بسهوله مشددا أن القرار لم يعلن حتي الآن ولكنه أصبح شبه مؤكد.

وتابع أن ما يحدث في الكاف أمر مثير للدهشه خاصة بشأن إقامة بطولة كأس العالم للأندية في نفس توقيت بطولة كأس الأمم الإفريقية متسائلا عن موقف الأهلي في تلك الازمة وهل سيترك لاعبيه.

وأكمل أن الكاف بحاجه لاعاده ترتيب أوراقه وتنظيم كل تلك الأمور.

لجنة التخطيط ترفض زيادة عدد مواطني موسيماني في الأهلي..تفاصيل



أكد الإعلامي محمد شبانة أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح رفضت ترشيح الجنوب افريقي تولاتي سيريرو لاعب الجزيرة الإماراتي للتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة تحسبا لرحيل المالي اليوديانج بعد تلقيه عروضا من أندية تركية.



وأضاف شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس" عبر فضائية "etc" أن بيتسو موسيماني المدير الفني رشح لاعب الجزيرة الإماراتي علي طاولة اللجنة لبحث الصفقة حال الموافقة عليه لاسيما أنه يرغب في ضمه لقناعته بإمكانياته الفنية والبدنية

وتابع أن الجنوب افريقي أكد للجنة أن اللاعب سيفيد الأهلي خلال الفترة المقبلة خاصة في كأس العالم للأندية والتي تقام في في فبراير بالإمارات.



وواصل أن المدير الفني تمسك بضم اللاعب سيرو علي طريقة مواطنه بيرسي تاو في الأهلي والذي تألق منذ ارتدائه الفانلة الحمراء ولكن المفأجاة أن لجنة التخطيط تحفظت في ضم اللاعب.



وأوضح أن لجنة التخطيط أكدت للمدير الفني اللاعب يمتلك إمكانيات جيدة ولكن تخطيه عامه ال31 وراتبه السنوي الكبير في الإمارات ليس ضمن مشروع إدارة الكرة والتي تسعي للنزول بمعدل الإعمار وكذلك اختيارات الصفقات بنفس مواصفات اليوديانج حتي يتسني للنادي تسويقه والاستفادة منه في المستقبل .

وأتم أن قرار اللجنة أصاب موسيماني بالاحباط الشديد لاسيما انه كان يرغب في عدم بقاء النيجيري جونيور أجاي في قائمة الفريق بعد رحيل اليوديانج لاسيما أن اجاي رفض كل الحلول للرحيل عن الفريق في الصيف الماضي .