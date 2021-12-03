120 مليون ريال.. قيمة السيارات المباعة بمعرض الرياض اليوم

شارك المستشار تركي ال شيخ، فعاليات اليوم لمعرض الرياض للسيارات، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب بتغريدة: “الحمدلله #معرض_الرياض_للسيارات اختتم اليوم … وتجاوز عدد الحضور ال ١٠٠ الف زائر … وعدد السيارات المباعه ١١٨ سياره … وقيمة السيارات المباعه تجاوزت ال ١٢٠ مليون ريال”.

من جانب اخر، خطفت سيارة لامبورجيني فينينو رودستر الأسطورية الأنظار خلال تواجدها ضمن فعاليات معرض الرياض الدولي للسيارات، حيث تعد واحدة من اكثر السيارات ندرة في العالم، وذلك وسط حضور باقة متنوعة من السيارات النادرة و الكلاسيكية والخارقة والمعدلة، يصل عددها لأكثر من 600 سيارة.

كشفت شركة لامبورجيني الإيطالية عن السيارة النادرة لأول مرة في عام 2013 احتفالاً بذكرى مرور 50 عاماً على انشائها، وتم انتاج 5 نسخ كوبيه منها فقط، كانت أولى النسخ للاختبارات والثانية احتفظت بها الشركة بينما عُرضت النسخ الثلاث الآخرى للبيع، بالإضافة لـ 9 نسخ مكشوفة، وبلغ سعرها الرسمي في ذلك الوقت 4 مليون دولار تقريباً، ولكن بسبب شهرتها العالمية الواسعة، احتفظت السيارة بقيمتها وارتفع سعرها الى ما يقارب 9 مليون و 330 ألف دولار في عام 2021.