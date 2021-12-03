كناريا يتحدث عن انضمامه للمنتخب وعرض بازل السويسري

أكد محمد متولي كناريا نجم فريق سموحة ان انضمامه للمنتخب أمر أسعده كثيرا وأعطاه امل كبير في الانضمام للأهلي أو الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب مدرب ذو شخصية قوية ولا يضم إلا اللاعب الذي سيضيف للمنتخب مشددا أن غياب أفشة ومحمد شريف عن المنتخب في البداية ثم ضمهم أمر أعطي جرعة أمل للاعبي الدوري بضرورة بذل الجهد من اجل الانضمام للمنتخب.

وتابع أن رحيله عن المقاولون العرب جاء عقب انتهاء تعاقده حيث انه تلقي عرضا احترافيا اثناء لعبه للفريق ولكن إدارة المقاولون رفضت مما اجبره على الرحيل عقب انتهاء العقد.

وتابع ان محمد صلاح نجم ليفربول أعطي أمل لكل اللاعبين مشددا أن الدوري التركي هو الانسب له خلال تلك الفترة حيث أنه تلقى عرض للمعايشة في بازل السويسري.

وعن سموحة فأكد أن حسام حسن المدير الفني السابق لم يكن مقتنع به لذلك رحل للإعارة في مصر المقاصة ولكن فور تولي احمد سامي اخبره بضرورة بقائه وحاجه الفريق له.

وأضاف أن أحمد سامي مدرب مميز وجرىء وذو شخصية قوية.