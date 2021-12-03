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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دوس على أي حد.. بركات يوجه نصيحة لـ مروان حمدي عقب الهجوم عليه

صدى البلد

وحه محمد بركات، نجم الأهلي والمنتخب السابق، نصيحة لـ مروان حمدي نجم سموحة والمنتخب عقب هجوم الجماهير عليه بسبب أدائه مع المنتخب الأول أمام لبنان في كأس العرب.

 

وأكد "بركات" خلال برنامج "الريمونتادا" المذاع على قناة "المحور" ان مروان حمدي عليه ان يصب تركيزه داخل الملعب فقط ولا يلتفت لما يقال عنه عبر وسائل الإعلام مشددا أن الجماهير هاجمته وقت انضمامه للأهلي. 

 

وأضاف أن الجميع وقتها هاجم الصفقة وقال “وقالوا عنده الغدة ومبطل وكبير في السن ” مشددا ان جوزيه طالبه بالتركيز وهو ما فعله وحقق نجاحات رائعة.

 

وتابع "لما بقيت بجري داخل الملعب قالوا عليا بياخد منشطات، وقعدت سنين أقنع في الناس إن الدواء اللي باخده بتاع الغدة بيخليني طبيعي زي الناس كلها".

 

وأكمل ان مروان حمدي عليه ان لا يلتفت لاحد وان يكون رده داخل الملعب فقط مشددا ان ما كتبه عبر “ تويتر ” خطا قائلا " دوس على أي حد بجهدك وتركيزك في الملعب".

 

مبيفهموش حاجة.. نجم الزمالك المعار يفتح النار علي الإعلام الرياضي
 

هاجم مروان حمدي مهاجم المنتخب الوطني ولاعب الزمالك المعار لصفوف سموحة حتى نهاية الموسم الجاري، بعض منتقديه، بعد مشاركته مع المنتخب الوطني في مباراة لبنان بافتتاح دور المجموعات في بطولة كأس العرب المقامة في قطر.


وكتب مروان حمدي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام»:«80% من اللي بيطلعوا في البرامج الرياضية مبيفهمومش حاجة وبتوع لقطة وبس ومحدش بيركز ولا بيراجع كلامهم إلا القليل"


وأضاف: "اللي منهم بتاع لقطة ومعندوش مبدأ واللي بيطلع يضحك الناس وفاكر نفسه في مسرح مصر، وكام إعلامي يطلع يسخن ده على ده والناس على بعض عشان يجيب كام مشاهدة وشكرا".


وأكمل:" الإعلام الرياضي مجاش إلا من رحم ربي، طبعا أنا عارف إن منكم لو معلمش الشوتين دول مش هيجاب في حتة بس أعملوها بطريقة محترمة وشيك شوية، وفي آخر كلامي زي ما بتعملوا دي وجهة نظري".

 

 

الأهلى الزمالك محمد بركات سموحة المنتخب الوطني منتخب

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