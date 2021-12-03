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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عقب الفوز أمام أرسنال بثلاثية.. مدرب مانشستر يونايتد يرحل عن الفريق

صدى البلد

أعلن نادي مانشستر يونايتد، فى بيان له، اليوم الجمعة عن رحيل مايكل كاريك المدير الفني للفريق عقب الفوز أمام أرسنال بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي .

 

ونشر مانشستر يونايتد بيان رسمي جاء كالتالي : " قرر مايكل كاريك التنحي عن منصبه كمدرب للفريق الأول ومغادرة النادي بعد انتهاء فترة عمله كمدير مؤقت، بعد أن قضى 15 عامًا بين جدران النادى كلاعب ومدرب".

وقال مايكل كاريك للموقع الرسمي للنادي: "وقتى فى هذا النادي الرائع سيظل دائمًا أفضل سنوات مسيرتى، عندما وقَّعت لأول مرة منذ أكثر من 15 عامًا، لم أكن أتخيل مطلقًا الفوز بالعديد من الألقاب، ولن أنسى بالتأكيد الذكريات الرائعة كلاعب وكعضو فى الفريق التدريبى".

وأضاف: "بعد كثير من التفكير قررت أن هذا هو الوقت المناسب لى لمغادرة النادى.. أود أن أسجل شكري لجميع اللاعبين، وبشكل خاص إلى طاقم العمل فى الكواليس؛ فقد كان العمل لساعات طويلة مع مثل هذه المجموعة الرائعة من الأشخاص متعة حقيقية وقد كونت بعض الصداقات طويلة الأمد".

حقق فريق مانشستر يونايتد مثيراً على حساب نظيره آرسنال على ملعب " أولد ترافورد "، في ختام الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء الهدف الاول بعدما أرسلت الكرة من الركلة الركنية داخل منطقة الجزاء وشتتها الدفاع ووصلت لإميل سميث رو خارج منطقة الجزاء الذي سددها وكان الحارس دي خيا كان ملقى على الأرض بعد دهس فريد لقدمه لتمر الكرة داخل الشباك.

وعادل اليونايتد بعد كرة مقطوعة من أرسنال وصلت عند ماجواير مررها إلى سانشو ثم إلى فريد داخل منطقة الجزاء يمررها إلى برونو يسددها قوية أرضية تسكن على يمين رامسديل إلى داخل الشباك.


وفي الدقيقة "52" سجل كريستيانو رونالدو هدف ثاني في الدقيقة "52"، في حين أدرك مارتين أوديجارد التعادل للمدفعجية في الدقيقة 55.


واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح مانشستر يونايتد بعد الإستعانية بتقنية الفيديو، إنبرى لها كريستيانو رونالدو مسجلاً هدف الفوز في الدقيقة 70.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده الى 21 نقطة في المركز السابع، في حين تجمد رصيد أرسنال عند 23 نقطة في المركز الخامس.

مانشستر يونايتد إنجليزي الدوري الإنجليزي رونالدو الدوري الوقت المناسب

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