اليوم.. طقس لطيف نهارا بارد ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والعظمى 22

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس اليوم الجمعة، لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وأن يسود ليلا طقس بارد على كافة الأنحاء.

وتوقع الخبراء، أن الطقس اليوم ، يشهد شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويكون هناك نشاط للرياح خلال الطقس اليوم، على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة، فيما تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية شرقية، وتكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس اليوم، على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 22 14

الإسكندرية 21 14

وادي النطرون 21 14

طنطا 22 14

شبين الكوم 22 14

دمنهور 21 14

بلطيم 21 14

مطروح 21 13

السلوم 21 13

سيوة 20 12

بورسعيد 22 16

دمياط 21 15

الزقازيق 22 14

المنصورة 22 14

الإسماعيلية 22 14

السويس 21 14

العريش 23 14

رفح 22 15

رأس سدر 23 15

نخل 19 11

نويبع 24 15

طابا 20 15

كاترين 22 11

الطور 24 15

شرم الشيخ 25 15

الغردقة 24 15

مرسى علم 25 16

الفيوم 22 13

بنى سويف 22 12

المنيا 23 12

أسيوط 23 10

سوهاج 23 11

قنا 24 12

الأقصر 25 12

أسوان 26 13

إدفو 27 13

أبوسمبل 26 12

الوادي الجديد 25 13

شلاتين 30 18

أبو رماد 30 18

حلايب 27 18

رأس حدربة 27 18