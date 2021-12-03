مختار غباشي: تطعيم الأطفال بلقاح كورونا شهادة نجاح للمنظومة الصحية

قال مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات، إن حضور الرئيس السيسي اختبارات كشف الهيئة للطلاب الجدد المتقدمين للكليات العسكرية دليل كبير على مدى اهتمام القيادة السياسية بالجيل الجديد.



وأضاف " غباشي" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي "أحمد حمدي"، أن المحافظات المصرية أصبحت لديها قدرة كبيرة على التعامل مع الأزمات والكوارث، بفضل ما تقوم به القيادة السياسة من تطوير للبنية التحتية والطرق.

وفيما يخص توفير لقاح كورونا إلى الأطفال، أكد أن هذه الخطوة هامة وتاريخية، تدل على نجاح الدولة والمنظومة الصحية في فرض سيطرتها على فيروس كورونا.



وأشار إلى أن دول العالم اصبحت تجبر مواطنيها على تلقي اللقاح، خوفا من انتشار وتحور الفيروس بشكل أكبر الفترة القادمة.